SYG Mühendislik

Samsun Yapı Grup Mühendislik; Samsun'da Proje Mühendislik inşaat ve proje danışmanlık hizmetleri ofisi olarak çalışmaktayız. İnşaat ruhsat projeleri, proje yönetimi, mimari proje, statik proje, mekanik proje, zemin etüt raporları hazırlayarak yapı ruhsatını tarafınıza teslim ederiz.
- Hizmetler
- Mimari etüt çalışması
- Zemin etüt raporları
- Mimari proje
- Betonarme proje
- Mekanik Projeler
- Hizmet alanları
- İnşaat
- Mühendislik ve mimarlık hizmetleri
- Samsun
- Adres
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Kılıçdede Mh.
55100 Samsun
Türkiye
+90-8503037794 www.sygmuhendislik.com