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SYG Mühendislik
Mühendislik Büroları Samsun
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    Samsun Yapı Grup Mühendislik; Samsun'da Proje Mühendislik inşaat ve proje danışmanlık hizmetleri ofisi olarak çalışmaktayız. İnşaat ruhsat projeleri, proje yönetimi, mimari proje, statik proje, mekanik proje, zemin etüt raporları hazırlayarak yapı ruhsatını tarafınıza teslim ederiz.

    Hizmetler
    • Mimari etüt çalışması
    • Zemin etüt raporları
    • Mimari proje
    • Betonarme proje
    • Mekanik Projeler
    Hizmet alanları
    • İnşaat
    • Mühendislik ve mimarlık hizmetleri
    • Samsun
    Adres
    Kılıçdede Mh.
    55100 Samsun
    Türkiye
    +90-8503037794 www.sygmuhendislik.com
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