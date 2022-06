TAGAtelier Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım ofisi, bütünleşik tasarım çözümleri geliştirerek, özel mekanlar yaratmayı hedefler. Ofisimizin, yerel çevrelerden ve kültürel coğrafyalardan esinlenen tasarım anlayışı, mekânları sürdürülebilir, yüksek kalitede, başarılı ve akılda kalıcı yaşayan çevrelere dönüştürür.

TAGAtelier tasarım ekibi, Peyzaj Mimarlarının ve Kentsel Tasarımcıların toplum için yaratılan kent mekânlarının üretilmesinde, ayrıcalıklı görevleri olduğuna ve bu mekanların her tekil duruma uygun olarak geliştirilmiş yenilikçi, yaratıcı ve ilginç tasarım çözümlerinin ürünü olması gerektiğine inanır. Bu bakış açısı ile yola çıkan, çalışkan ve yetenekli bir takımdan oluşan TAGAtelier ekibi, yaklaşık 10 yıllık deneyimi ile güvenli, sağlıklı, yüksek kaliteli ve toplumun tüm yaş gruplarına erişilebilir olan eşitlikçi mekânları yaratmayı amaçlar.

TAGAtelier is a Landscape Architecture and Urban Design office devoted to the creation of exceptional spaces through integrated design solutions. Inspired by local environment and culture, TAGAtelier’s exploratory landscape design approach transforms spaces into high quality, sustainable, successful and memorable living environments.

With nearly 10 years of experience, TAGAtelier team believes that the landscape and urban designers have unique tasks to craft the spaces within the city that serve to our community. The design of our environment should have interesting, bespoke design solutions for each individual situation. Highly talented, proponent TAGAtelier team aim to create safe, healthy, sustainable, quality and equitable environments to accessible for all ages in our community.