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DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Klasik Sergi Alanları Bej
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Klasik Sergi Alanları
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Klasik Sergi Alanları
    Decor Center Mimarlık
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Apartman Bej
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Apartman Bej
    Decor Center Mimarlık
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç Dekorasyon Bej
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç Dekorasyon Bej
    Decor Center Mimarlık
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç Dekorasyon Bej
    Decor Center Mimarlık, DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç Dekorasyon
    Decor Center Mimarlık

    Dekorasyon ve cephe projeleri ağırlıklı olmak üzere mimari inşaat projelerine kadar geniş bir çalışma alanına hizmet vermekte olan güçlü ve tecrübeli mimar - iç mimar ve teknik personellerden oluşan çözüm ortağı ekibimizle proje-tasarım sürecinden uygulamaya kadar sizlerin çözüm ortağı olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında sektöre hizmet vermekteyiz.

    Kaliteli yüksek çözünürlükte 3d görselleştirme çalışmalarımızla projelerimizin sunumunu destekleyerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz.

    Hizmetler
    iç mimarlık, mimarlık, ve DIŞ CEPHE TASARIM
    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    İKİTELLİ MASKO 5B BLOK NO:28
    34490 İstanbul
    Türkiye
    +90-5416800967 www.decorcenter.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ahmet Murat Gullapoglu
    👍
    3 ay önce
    Yaşar Ayrıç
    yaklaşık 2 yıl önce
    armin ostadi
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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