DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dekorasyon ve cephe projeleri ağırlıklı olmak üzere mimari inşaat projelerine kadar geniş bir çalışma alanına hizmet vermekte olan güçlü ve tecrübeli mimar - iç mimar ve teknik personellerden oluşan çözüm ortağı ekibimizle proje-tasarım sürecinden uygulamaya kadar sizlerin çözüm ortağı olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında sektöre hizmet vermekteyiz.
Kaliteli yüksek çözünürlükte 3d görselleştirme çalışmalarımızla projelerimizin sunumunu destekleyerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz.
- Hizmetler
- iç mimarlık, mimarlık, ve DIŞ CEPHE TASARIM
- Hizmet alanları
- İSTANBUL
- Adres
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İKİTELLİ MASKO 5B BLOK NO:28
34490 İstanbul
Türkiye
+90-5416800967 www.decorcenter.com.tr