DECOR CENTER MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dekorasyon ve cephe projeleri ağırlıklı olmak üzere mimari inşaat projelerine kadar geniş bir çalışma alanına hizmet vermekte olan güçlü ve tecrübeli mimar - iç mimar ve teknik personellerden oluşan çözüm ortağı ekibimizle proje-tasarım sürecinden uygulamaya kadar sizlerin çözüm ortağı olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında sektöre hizmet vermekteyiz.

Kaliteli yüksek çözünürlükte 3d görselleştirme çalışmalarımızla projelerimizin sunumunu destekleyerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz.