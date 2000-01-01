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RAFSAN METAL
Mimarlar İstanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    Arşivleme ve depolama sistemleri konusunda kurulduğu günden bu zamana müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı kendisine hedef edinen firmamız, ihtiyaç ve taleplerinize kaliteli çözüm önerileri getirmektedir.2000 yılından bu zamana sektörde olan ve her gelişme ve yeniliği yakinen takip eden firmamız, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini en iyi, en hızlı ve en güvenilir bir şekilde karşılamak amacını güderek, çalışanlarını da bu konuda eğitmektedir. Arşivleme ve depolama sistemleri konusundaki tüm teknik donanımları ile alanında eğitimli ve usta çalışanlarını bir araya getirerek harika ürünler ortaya koyan firmamız, her türlü faaliyet alanı için mutlaka kaliteli projelendirme yaparak, sizlerin tüm ihtiyaçlarınıza hızlı bir biçimde cevap vermektedir.

    Hizmetler
    • DEPO RAF
    • ÇELİK RAF
    • ARŞİV RAF
    • RAYLI DOLAP
    • PERSONEL DOLAP
    • LASTİK RAF
    Hizmet alanları
    DEPO RAFLARI ve İSTANBUL
    Adres
    halil rahman caddesi.no:23/A
    34418 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122848434 www.rafsanmetal.com

    Değerlendirmeler

    İldem Sahilli
    Ürünler kaliteli ve montaj ekibi çok iyi.
    5 ay önce
    Umay
    Hede hödö firmamıza hede hödö için yaptığınız raflar için teşekkürler. Hepsi aynı kalemden çıkmış gibi değil mi? Bütün yorumlar hemen hemen aynı.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Sukru Mihcioglu
    Cikardiklari is, yasattiklari zaman kaybi ve beceremedikleri is neticesinde kendilerini alttan almadigimiz icin firmamizin sosyal medya hesaplarina saldirida bulunan ilginc bir firma. Sizinki esnafliksa, biz esnaf degiliz. Biz isimizi dogru yapariz.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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