idavilla bungalov evleri kazdağları bölgesinin en dikkat çekici otellerinden birisidir. Bulunduğu konum, sunduğu imkanlar ve eşsiz bahçesi ile misafirlerini ağırlamaktadır. Özellikle benzersiz tasarım ve konfora sahip ahşap, ağaç ve kompozit ev modelleri ön plana çıkmaktadır.

Ahşap ev, kütük ev, ağaç ev yada dağ evleri gibi adlandırılan bungalov evleri son yıllarda tatil için en çok tercih edilen konaklama evleri arasında yer almaktadır.

Kazdağları'nı gezmek, kuzey Ege'nin serin sularında yüzmek, eşsiz lezzetler ve hayata kısa bir mola verip dinlenmek için siz de İdavilla Bungalov Evleri Kazdağları'na rezervasyon yaptırabilirsiniz.