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idavilla bungalov evleri
Ekolojik Tasarımlar Balıkesir
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Değerlendirmeler (22)
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    idavilla bungalov evleri kazdağları bölgesinin en dikkat çekici otellerinden birisidir. Bulunduğu konum, sunduğu imkanlar ve eşsiz bahçesi ile misafirlerini ağırlamaktadır. Özellikle benzersiz tasarım ve konfora sahip ahşap, ağaç ve kompozit ev modelleri ön plana çıkmaktadır.

    Ahşap ev, kütük ev, ağaç ev yada dağ evleri gibi adlandırılan bungalov evleri son yıllarda tatil için en çok tercih edilen konaklama evleri arasında yer almaktadır.

    Kazdağları'nı gezmek, kuzey Ege'nin serin sularında yüzmek, eşsiz lezzetler ve hayata kısa bir mola verip dinlenmek için siz de İdavilla Bungalov Evleri Kazdağları'na rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Hizmetler
    ahşap ev, kütük ev, ve dağ evi
    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    güre mahallesi, ishakbey caddesi, 3. sokak
    10300 Balıkesir
    Türkiye
    +90-5326629792 idavilla.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ömer Sarı
    dış görünüş iyi olabilir ama hiç memnun olunacak bir yer değil
    10 ay önce
    Önder Uzun
    Cok samimi, ilgili bir yer. Evcil hayvan kabul etmeleri harika. Bahce kapali oldugu icin kopegimiz serbest gezebildi. Bungalov evler haliyle kucuk ama tum hizmetleri yeterli seviyede. Ana yola yakin oldugu icin biraz ses problemi var. Kis kacamagi icin cok eglendik. Yaz doneminde kalabalik olacagini dusunmek gerekir.
    7 ay önce
    alper aydın
    Serpme kahvaltıya gittik fiyat sormadıgımız için pişman olduk masada peynir zeytin hariç neredeyse başka birşey yoktu diger kahvaltılara göre çok eksikti çok
    9 ay önce
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