SK MİMARLIK

Tamamlanan 10 yılın verdiği tecrübe ve ciddi projelerde çalışma şansının verdiği deneyim ile hayallerinize yaklaşmanızın ilk adımı olmanın heyecanını yaşıyoruz.Mimari uygulama ile birlikte ,Proje teklifi'de alabileceğiniz ofisimizde ihtiyaç duyduğunuz tadilat ile alakalı 3d görsel ve bu bağlamda ihtiyaç olacak materyallerin m2+m3+m/tul olarak detaylı bir çalışmasını'da talep edebilirsiniz,Unutmayalım ne talep ettiğini kapasite olarak bilmeyen bir müşteri sağlıklı bir fiyat araştırması'da yapamaz.Kısacası almak istediğiniz hizmetin sınırlarını siz belirleyebilirsiniz.

Günümüzde Oluşturulan projelerin %80 i içerisinde yaşayacak ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olmadığından ötürü ,maksimum kullanım alanları oluşturabilecek deneyimli mimarlara ihtiyaç duymakta.Tam burada devreye giren ofisimiz ,teknik çalışmalar ile sizleri kuşku duymayacağınız bir doygunluğa ulaştırarak keyif ile inşa edeceğimiz projemizin ilk adımını da atmış oluyor.İyi dinlenmiş ve anlaşılmış müşterilerimizin hayallerine uygun mekanlara ulaşabilmesi vizyonu ile heyecanla bekliyoruz.