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SK MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • çocuk odası, SK MİMARLIK SK MİMARLIK
    çocuk odası, SK MİMARLIK SK MİMARLIK
    çocuk odası, SK MİMARLIK SK MİMARLIK
    +1
    çocuk odası
    giyinme odası, SK MİMARLIK SK MİMARLIK
    giyinme odası, SK MİMARLIK SK MİMARLIK
    giyinme odası, SK MİMARLIK SK MİMARLIK
    +3
    giyinme odası

    Tamamlanan 10 yılın verdiği tecrübe ve ciddi projelerde çalışma şansının verdiği deneyim ile hayallerinize yaklaşmanızın ilk adımı olmanın heyecanını yaşıyoruz.Mimari uygulama ile birlikte ,Proje teklifi'de alabileceğiniz ofisimizde ihtiyaç duyduğunuz tadilat ile alakalı 3d görsel ve bu bağlamda ihtiyaç olacak materyallerin m2+m3+m/tul olarak detaylı bir çalışmasını'da talep edebilirsiniz,Unutmayalım ne talep ettiğini kapasite olarak bilmeyen bir müşteri sağlıklı bir fiyat araştırması'da yapamaz.Kısacası almak istediğiniz hizmetin sınırlarını siz belirleyebilirsiniz.

    Günümüzde Oluşturulan projelerin %80 i içerisinde yaşayacak ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olmadığından ötürü ,maksimum kullanım alanları oluşturabilecek deneyimli mimarlara ihtiyaç duymakta.Tam burada devreye giren ofisimiz ,teknik çalışmalar ile sizleri kuşku duymayacağınız bir doygunluğa ulaştırarak keyif ile inşa edeceğimiz projemizin ilk adımını da atmış oluyor.İyi dinlenmiş ve anlaşılmış müşterilerimizin hayallerine uygun mekanlara ulaşabilmesi vizyonu ile heyecanla bekliyoruz.

    Hizmetler
    Proje teklifi+mimari uygulama
    Hizmet alanları
    • Cafe-Restaurant-Villa-Otel-Balo ve davet salonları-Daire-Tv studyoları
    • İstanbul
    Adres
    pendik
    34890 İstanbul
    Türkiye
    +90-5330423777
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