idealahşap

Kurulmuş olduğumuz günden itibaren kaliteli ürünleri ve yenilikçi tasarım anlayışıyla hizmet vermeyi ilke edinmiş İdeal Ahsap Dekor olarak, eczane, ofis, villa, ev, restaurant, cafe, gibi bir çok projeye başarı ile imza atmış bulunuyoruz. Tasarıma ve detaylara vermiş olduğumuz önemi, kaliteli malzeme ve el işçiliğimizle birleştirerek mekanları baştan aşağı yeniliyoruz.