Yenilikçi ve sürdürülebilirliğe önem vermeyi hedeflemiş, peyzaj ve çevre düzenlemenin her alanında hizmet veren bir firmadır.
Her türlü konsept,uygulama projeleri çizmede,
Çizilen her projenin saha uygulamasının yapımında
Uygulanan her projenin devamlılığı için bakım aşamasında destek veren ve bizzat iş kolu edinmiş firmadır Biyo Peyzaj
- Hizmetler
- Proje çizimi
- Peyzaj uygulamaları
- Bahçe bakım hizmetleri
- Hizmet alanları
- Tüm Türkiye
- Adres
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Hatboyu Caddesi 156/B
34775 Istanbul
Türkiye
+90-5492850111 www.biyopeyzaj.com