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Biyo Peyzaj
3D Görselleştirme Istanbul
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Değerlendirmeler (3)
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    Yenilikçi ve sürdürülebilirliğe önem vermeyi hedeflemiş, peyzaj ve çevre düzenlemenin her alanında hizmet veren bir firmadır.

    Her türlü konsept,uygulama projeleri çizmede,

    Çizilen her projenin saha uygulamasının yapımında

    Uygulanan her projenin devamlılığı için bakım aşamasında destek veren ve bizzat iş kolu edinmiş firmadır Biyo Peyzaj

    Hizmetler
    • Proje çizimi
    • Peyzaj uygulamaları
    • Bahçe bakım hizmetleri
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye
    Adres
    Hatboyu Caddesi 156/B
    34775 Istanbul
    Türkiye
    +90-5492850111 www.biyopeyzaj.com

    Değerlendirmeler

    Biyo Grup
    10 ay önce
    Hava Dezenfeksiyonu
    10 ay önce
    Serda Balta
    10 ay önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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