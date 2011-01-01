현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Semi Mahdum İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • YO Villa - Göktürk, Semi Mahdum İç Mimarlık Semi Mahdum İç Mimarlık İç Dekorasyon Mermer Altın Sarısı
    YO Villa - Göktürk, Semi Mahdum İç Mimarlık Semi Mahdum İç Mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Altın Sarısı
    YO Villa - Göktürk, Semi Mahdum İç Mimarlık Semi Mahdum İç Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Mermer Mavi
    +7
    YO Villa - Göktürk

    2011 Yılından itibaren alanında uzman ekibi ve kreatif bakış açımız ile İç Mimari danışmanlık, Tasarım, Proje ve Uygulama hizmetleri vermekteyiz. Son teknoloji materyalleri ve en yeni trendleri yakından takip ederek ergonomik, estetik ve ruhu olan mekanlar tasarlamanın yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, kişiye ve mekanlara özel çözümler üretiyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızla projelendirdiğimiz ve uyguladığımız tüm mekanlarda kullanıcı konforunu gözetiyor ve tüm hamlelerimizi buna göre yapıyoruz.

    Hizmetler
    • içmimarlık
    • danışmanlık
    • proje
    • tasarım
    • uygulama
    Hizmet alanları
    Uluslararası
    Şirket ödülleri
    İmmib End. Tasarım Yarışmaları 2011 Mansiyon Ödülü
    Adres
    Emirgan Mah. Hekim Ata Cad. No:57
    34467 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122526050 www.semimahdum.com
      Add SEO element