Semi Mahdum İç Mimarlık

2011 Yılından itibaren alanında uzman ekibi ve kreatif bakış açımız ile İç Mimari danışmanlık, Tasarım, Proje ve Uygulama hizmetleri vermekteyiz. Son teknoloji materyalleri ve en yeni trendleri yakından takip ederek ergonomik, estetik ve ruhu olan mekanlar tasarlamanın yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, kişiye ve mekanlara özel çözümler üretiyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızla projelendirdiğimiz ve uyguladığımız tüm mekanlarda kullanıcı konforunu gözetiyor ve tüm hamlelerimizi buna göre yapıyoruz.