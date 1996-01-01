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Evden Eve Nakliyat Firmaları , İle Gelişen Söz Nakliyat . Nakliyat Sektörü Çok Hızlı Gelişen Bir Sektör Olma Yolunda İlerleme Katediyor . Her gün Yeni Bir Sistem Çıkmaktadır , Eskiden Sırtta 15-20 Katlara sırtlarında çıkan kişiler ile şimdi hızla gelişen teknoloji ile bunların hepsini küçük bir makine yardımı ile yapmaktayız . Asansörlü Nakliyat Hizmeti Evden Eve Nakliyat Hizmetini Kolaylaştıran En Önemli Hizmetlerden Birisi Olmuştur . Hem Hızlı Hem Daha Güvenli Bir Nakliyat Hizmeti sunmak Ve Müşterilerimizin Daha Mutlu Olduğu Bir Nakliyat Hizmeti Olması Bizim İçin Çok Önemlidir . 4-5-6-7-8 Kişilik Elemanlarımızla Eşyalarınızın Ambajlanması Hiç Bu kadar Kolay Olmamıştı . Eğer Mutfak Eşyalarınızı veya Elbise Dolabınız mı boşalmadı Söz Nakliyat Olarak Herşey Bize Ait Bir Hizmet Sunuyoruz , Bizde 85x85 cm kutularımız içinde sapasağlam gidilecektir . eşyalarınızın paketlemesi hakkında profesyonel bir destek almanıza gerek kalmayacak söz nakliyat olarak biz sizin eşyalarınızın paketlenmesi'ne yardım edebiliyoruz, anlaşmamıza göre eşyalarınıza bir gün önceden gelip paketleme işleminize dahil yardım edip sizin için en mutlu ve güler yüzlü nakliyat hizmeti veriyoruz eşyalarınızın güvenliği bizim için en önemli hizmettir. Büyük Parçalarınıza Gelirsek Buzdolabınız , 3 katlı sarma sistemi ile ambalajlı Nakliyat Hizmetimize Dahil Olmaktadır . Patpatlarla Çalışan Firmamız . 1996 Yılından Beri Bu İşe Gönül Vermektedir.









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