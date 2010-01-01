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Buda Mimarlık&amp;Tasarım
Mimarlar İstanbul
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    • Buda Mimarlık, Burak Pelenk tarafından 2014 yılında kurulmuş olup “mimarlık” ve “tasarım” alanında hizmet vermektedir. Mimari - tasarımın dokunduğu her alan ve konuda söyleyecek sözü olan bir ofis pratiğidir. Mimarlık yapma eylemini, her bir projeyi kendi sorunları ve ihtiyaçları özelinde kavramak , özümsemek; çözüm ve önerilerini bu bağlamda gerçekleştirebilmek olarak algılamaktadır.

    Hizmetler
    Mimari Tasarım, Restorasyon, ve İç Mimarlık
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Şirket ödülleri
    • Seoul,Eoullim Sports Centre Uluslarası Mimari Proje Yarışması,5.Ödül,2019
    • Lüleburgaz Kore Şehitleri Ziyaretçi Merkezi, 2. Ödül, 2019
    • Kamu Binaları Ulusal Fikir Projesi Yarışması, 2.Ödül,2018
    • Çanakkale Belediyesi Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması,Mansiyon Ödülü,2018
    • Turgut Cansever Başarı Ödülü,2017
    • Peru, Mali Ek binası Uluslararası Proje Yarışması, Mansiyon Ödülü,2017
    • Balıkesir Büyükşehir Hizmet Binası Ulusal Mimarlık Yarışması, 1. Ödül
    • İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimarlık Yarışması,Mansiyon Ödülü (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
    • Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimarlık Yarışması,Mansiyon Ödülü (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
    • Sivas Kızılırmak Köprüsü Mimarlık Yarışması, Satınalma Ödülü (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
    • Van İpekyolu Belediyesi Mimarlık Yarışması, 3. Ödül (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
    • Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Mimari Fikir Proje Yarışması, 3. Ödül, 2015
    • Lüleburgaz Belediyesi Sanat Akademisi Mimarlık Yarışması, 2. Ödül (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2015
    • Lapseki Hükümet Konağı Ön Seçimli Mimarlık Yarışması, Mansiyon Ödülü, 2014
    • Tasarım Atölyesi Kadıköy Kıyıköşe Yarışması II ; 1.Ödül, 2014
    • Losev Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Yarışması, 1.Ödül, 2013
    • Tasarım Atölyesi Kadıköy Kıyıköşe Yarışması 1. Ödül, 2013
    • YTONG Çatılar ve Sürdürülebilirlik Ulusal Mimari Yarışması,1.Mansiyon Ödülü, 2011
    • İzmir Zubeyde Hanim Opera Evi Ulusal Mimari Yarışması,1.Mansiyon Ödülü , 2010
    • YTU Giriş Kapısı ve Binası Ulusal Mimari Yarışması, Mansiyon Ödülü, 2010
    • Kadirli Belediyesi Ulusal Mimari Yarışması,Mansiyon Ödülü, 2009
    • Fethiye Belediyesi Alışveriş Merkezi Ulusal Mimari Yarışması,Satınalma Ödülü, 2008
    • Antalya Konyaaltı Kültürpark Ulusal Mimari Yarışması,2.Mansiyon Ödülü, 2007
    • ARCHIPRIX Ulusal Öğreci Bitirme Projeleri Mimari Yarışması,Mansiyon Ödülü, 2003
    • Hepsini göster: 24 ödül
    Adres
    Recep Peker Caddesi No : 38 D:4
    34725 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164502614 www.budamim.com
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