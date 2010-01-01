Buda Mimarlık, Burak Pelenk tarafından 2014 yılında kurulmuş olup “mimarlık” ve “tasarım” alanında hizmet vermektedir. Mimari - tasarımın dokunduğu her alan ve konuda söyleyecek sözü olan bir ofis pratiğidir. Mimarlık yapma eylemini, her bir projeyi kendi sorunları ve ihtiyaçları özelinde kavramak , özümsemek; çözüm ve önerilerini bu bağlamda gerçekleştirebilmek olarak algılamaktadır.