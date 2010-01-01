Buda Mimarlık, Burak Pelenk tarafından 2014 yılında kurulmuş olup “mimarlık” ve “tasarım” alanında hizmet vermektedir. Mimari - tasarımın dokunduğu her alan ve konuda söyleyecek sözü olan bir ofis pratiğidir. Mimarlık yapma eylemini, her bir projeyi kendi sorunları ve ihtiyaçları özelinde kavramak , özümsemek; çözüm ve önerilerini bu bağlamda gerçekleştirebilmek olarak algılamaktadır.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım, Restorasyon, ve İç Mimarlık
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- Seoul,Eoullim Sports Centre Uluslarası Mimari Proje Yarışması,5.Ödül,2019
- Lüleburgaz Kore Şehitleri Ziyaretçi Merkezi, 2. Ödül, 2019
- Kamu Binaları Ulusal Fikir Projesi Yarışması, 2.Ödül,2018
- Çanakkale Belediyesi Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması,Mansiyon Ödülü,2018
- Turgut Cansever Başarı Ödülü,2017
- Peru, Mali Ek binası Uluslararası Proje Yarışması, Mansiyon Ödülü,2017
- Balıkesir Büyükşehir Hizmet Binası Ulusal Mimarlık Yarışması, 1. Ödül
- İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimarlık Yarışması,Mansiyon Ödülü (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
- Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimarlık Yarışması,Mansiyon Ödülü (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
- Sivas Kızılırmak Köprüsü Mimarlık Yarışması, Satınalma Ödülü (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
- Van İpekyolu Belediyesi Mimarlık Yarışması, 3. Ödül (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2016
- Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Mimari Fikir Proje Yarışması, 3. Ödül, 2015
- Lüleburgaz Belediyesi Sanat Akademisi Mimarlık Yarışması, 2. Ödül (Kolektif Mimarlar'la beraber), 2015
- Lapseki Hükümet Konağı Ön Seçimli Mimarlık Yarışması, Mansiyon Ödülü, 2014
- Tasarım Atölyesi Kadıköy Kıyıköşe Yarışması II ; 1.Ödül, 2014
- Losev Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Yarışması, 1.Ödül, 2013
- Tasarım Atölyesi Kadıköy Kıyıköşe Yarışması 1. Ödül, 2013
- YTONG Çatılar ve Sürdürülebilirlik Ulusal Mimari Yarışması,1.Mansiyon Ödülü, 2011
- İzmir Zubeyde Hanim Opera Evi Ulusal Mimari Yarışması,1.Mansiyon Ödülü , 2010
- YTU Giriş Kapısı ve Binası Ulusal Mimari Yarışması, Mansiyon Ödülü, 2010
- Kadirli Belediyesi Ulusal Mimari Yarışması,Mansiyon Ödülü, 2009
- Fethiye Belediyesi Alışveriş Merkezi Ulusal Mimari Yarışması,Satınalma Ödülü, 2008
- Antalya Konyaaltı Kültürpark Ulusal Mimari Yarışması,2.Mansiyon Ödülü, 2007
- ARCHIPRIX Ulusal Öğreci Bitirme Projeleri Mimari Yarışması,Mansiyon Ödülü, 2003
- Hepsini göster: 24 ödül
- Adres
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Recep Peker Caddesi No : 38 D:4
34725 İstanbul
Türkiye
+90-2164502614 www.budamim.com