BURAK ŞAKAR İç Mimarlık olarak 2 yıldır yurt içinde ve yurt dışında bir çok konut dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev tadilatı, sosyal alan projeleri, satış ofisi dekorasyonu, mağaza dekorasyonu, hastane dekorasyonu, endüstriyel mimari tasarımlarla faaliyet vermekteyiz.
BURAK ŞAKAR İç Mimarlık – Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari çalışmayı, karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sürdürmektedir.
Tasarladığımız mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığımız projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığımız konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiriyoruz.
- Hizmetler
- İç Mimari Proje
- Anahtar Teslim Tadilat
- Mutfak Dekorasyon
- Ev tadilat
- Ofis İç Mimar
- Cafe İç Mimar
- Hizmet alanları
- Tüm Türkiye, Bursa, ve Türkiye
- Şirket ödülleri
- Girne American Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Birinciliği
- Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü
- Adres
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Yavuzselim mahallesi 10. Ata Sokak No:25 Yıldırım/Bursa
16290 Bursa, Türkiye
Türkiye
+90-5551941229 www.buraksakar.com.tr
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