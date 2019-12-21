BURAK ŞAKAR İç Mimarlık olarak 2 yıldır yurt içinde ve yurt dışında bir çok konut dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev tadilatı, sosyal alan projeleri, satış ofisi dekorasyonu, mağaza dekorasyonu, hastane dekorasyonu, endüstriyel mimari tasarımlarla faaliyet vermekteyiz.

BURAK ŞAKAR İç Mimarlık – Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari çalışmayı, karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sürdürmektedir.

Tasarladığımız mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığımız projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığımız konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiriyoruz.