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Burak Şakar İç Mimarlık
İç Mimarlar Bursa, Türkiye
Genel Bakış 13Projeler (13) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (18)
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Projeler

Yeni proje
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    • Bursa Fsm de Butik Bir Ev Yemekleri & Cafe Tasarımı, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Bursa Fsm de Butik Bir Ev Yemekleri & Cafe Tasarımı, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Bursa Fsm de Butik Bir Ev Yemekleri & Cafe Tasarımı, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +14
    Bursa Fsm de Butik Bir Ev Yemekleri & Cafe Tasarımı
    N. D. Evi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık BanyoDekorasyon Seramik Bej
    N. D. Evi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık BanyoAksesuarlar Seramik Bej
    N. D. Evi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar Ahşap Ahşap rengi
    +9
    N. D. Evi
    Kuaför Salonu Duvar Tasarımı, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Minimalist Duvar & Zemin Bambu Gri
    Kuaför Salonu Duvar Tasarımı, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Minimalist Duvar & Zemin Bambu Yeşil
    Kuaför Salonu Duvar Tasarımı, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Minimalist Duvar & Zemin Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı
    Kuaför Salonu Duvar Tasarımı
    Mistik Sorbe Dondurma, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Ticari alanlar Beton Beyaz
    Mistik Sorbe Dondurma, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Sarı
    Mistik Sorbe Dondurma, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Yeşil
    +3
    Mistik Sorbe Dondurma
    Banyo Tadilat Projesi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Minimalist Banyo Ahşap Beyaz
    Banyo Tadilat Projesi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Minimalist Banyo Mermer Beyaz
    Banyo Tadilat Projesi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Minimalist Banyo Kuvars Beyaz
    +1
    Banyo Tadilat Projesi
    Çocuk Odası Projesi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Kız çocuk yatak odası Ahşap Beyaz
    Çocuk Odası Projesi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Kız çocuk yatak odası Ahşap-Plastik Kompozit Rengarenk
    Çocuk Odası Projesi, Burak Şakar İç Mimarlık Burak Şakar İç Mimarlık Kız çocuk yatak odası Ahşap Beyaz
    +2
    Çocuk Odası Projesi
    Hepsini göster: 13 proje

    BURAK ŞAKAR İç Mimarlık olarak 2 yıldır yurt içinde ve yurt dışında bir çok konut dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev tadilatı, sosyal alan projeleri, satış ofisi dekorasyonu, mağaza dekorasyonu, hastane dekorasyonu, endüstriyel mimari tasarımlarla faaliyet vermekteyiz.

    BURAK ŞAKAR İç Mimarlık – Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari çalışmayı, karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sürdürmektedir.

    Tasarladığımız mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığımız projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığımız konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiriyoruz.

    Hizmetler
    • İç Mimari Proje
    • Anahtar Teslim Tadilat
    • Mutfak Dekorasyon
    • Ev tadilat
    • Ofis İç Mimar
    • Cafe İç Mimar
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye, Bursa, ve Türkiye
    Şirket ödülleri
    • Girne American Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Birinciliği
    • Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü
    Adres
    Yavuzselim mahallesi 10. Ata Sokak No:25 Yıldırım/Bursa
    16290 Bursa, Türkiye
    Türkiye
    +90-5551941229 www.buraksakar.com.tr
    Yasal mülkiyet

    yapılan ve paylaşılan tüm proje ve uygulamalar yasal mülkiyet hakkına sahip olup tamamen patentli ürünlerdir.

    Değerlendirmeler

    GAMZE EREN GAMZE EREN
    Harika bir mimar.. :) duvar kağıdına çok soğuk bakan beni bile ikna etti ve harika bir iş çıkarttı. Eline emeğine sağlık.. :)
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2019
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    Burak Şahin Burak Şahin
    Süreci takibi ve titizliği ile kendisine hayran bıraktı.Burak Şakar İç mimarlık ile çalışmaktan keyif duyduk.
    2 yıldan fazla önce
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    symassmn
    Yaptığı her işte başarılı temiz ve titiz çalışan işinin arkasında duran Burak beye ve odanı güzelleştirdiği için çok teşekkür ederim harikalar yaratınız 👏🏻🙏🏻🙏🏻🥰
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Nisan 2019
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    Tüm 18 değerlendirmelerini göster
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