ÖZTAŞ YAPI ART

1997 yılında Manisa'da kurulan Öztaş Yapı Art, 2003 yılında Sivas iline taşınarak hizmetini 2009 yılına kadar devam ettirmiştir. 2009 yılından bu yana İstanbulda hizmetine devam eden ÖZTAŞ yapı dekorasyon, özellikle gergi tavan uygulamalarında Türkiyenin öncü firmaları arasında yer almaktadır.

Yeni nesil dekor malzemeleri olarak, evlerimize ve mekanlarımıza dekoratif şık bir görünüm kazandıran gergi tavan, çok çeşitli ürün seçenekleri ile sizleri hayal ötesine ulaştırıyor. Gergi tavan uygun fiyatları, tezgah arası cam zengin modelleri, baklava ayna farklı renk çeşitleri ile kısa montaj süresi ile satışa ve uygulamaya sunulmuştur.