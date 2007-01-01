“Mert Uslu Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi” ünvanlı firmanın kurucusu ve yöneticisi olan Mert Uslu, İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı İzmir’deki ofisinde; mimarlık, kontrolörlük ve danışmanlık faaliyetleri yapıyor. 2007 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Mimarlık eğitimi boyunca Archiprix 2007 yarışmasında teşvik ödülü, Prosteel 2007 yarışmasında mansiyon ödülü ve Tolga Aksel Bitirme Projeleri yarışmasında birincilik ödülü aldı. Mezun olduktan sonra İzmir Jeotermal Hizmet Binası davetli proje yarışmasında birincilik ödülü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje yarışmasında birinci mansiyon ödülü aldı. Bunun yanı sıra halen İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu asil üyesi.

Ofis kadrosundaki akademik (Yaşar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İzmir Üniversitesi) ve Çevre Şehircilik Bakanlığı çalışma geçmişi bulunan Nilay Özcan Uslu ise proje süreçlerine ilave olarak ofis koordinesini sağlamaktadır. Yüksek lisansını 2011 yılında “Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım Teknikleri ve Türkiye Örnekleri” konusunda yapmıştır. Doktorasını ise 2017 yılında” Kentsel Kullanımda Kamusal Mekan Pratikleri: Karşıyaka’da (İzmir) Toplum Merkezleri” konusunda tamamlamıştır.

Kendi bünyesindeki diğer mimari ekip ise devingen olup, işlerin ölçeğine ve sayısına göre değişmektedir. Çalıştığımız mühendislik firmaları kendi alanlarında uzman olup, alanlarının önemli mühendisleri olarak bilinmektedirler.