Robus Mimarlık Mühendislik

ROBUS, bir projenin tasarım ve yapım aşamaları için sahiplerine tek bir irtibat noktası sağlayan bir tasarım-inşaat şirketidir. Bir firma, mimarlık, mühendislik, taşeronluk, inşaat ve inşaat sonrası işler, ve inşaat öncesi süreçler için tek başına sorumluluk ve sözleşme riskleri taşır. ROBUS, taşeronlar, ekipman satıcıları ve malzeme sağlayıcıları gibi tüm şirketleri tek bir kaynaktan şirketler adına yönetir.

Üzerinde çalıştığımız her projede sıra dışı hizmet, benzersizlik, yaratıcılık ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz. Portföyümüzde karma kullanımlı projeler, devlet binaları, laboratuvarlar, konferans salonları, spor tesisleri, şehir planları, aile konutları bulunmaktadır. Personelimiz mimarlar, iç mimarlar, inşaat mühendisleri ve peyzaj mimarlarından oluşmaktadır.

Tasarım çözümlerimiz, multidisipliner profesyonel ekipleri alternatifleri araştırmaya, bilgiyi paylaşmaya ve yapılı çevrenin zorluklarını çözmek için yeni yollar hayal etmeye teşvik eden işbirlikçi bir süreçten kaynaklanmaktadır. Ekstra yaratıcı destek, şirket içi 3D görselleştirme ve lojistik ekiplerimiz tarafından sağlanır ve her zaman sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlar.