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Robus Mimarlık Mühendislik
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Beşikdağı Teleferik Tesisleri, Robus Mimarlık Mühendislik Robus Mimarlık Mühendislik
    Beşikdağı Teleferik Tesisleri
    Yıldırım Villa, Robus Mimarlık Mühendislik Robus Mimarlık Mühendislik Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Yıldırım Villa, Robus Mimarlık Mühendislik Robus Mimarlık Mühendislik Modern Banyo
    Yıldırım Villa, Robus Mimarlık Mühendislik Robus Mimarlık Mühendislik Minimalist Giyinme Odası
    +6
    Yıldırım Villa

    ROBUS, bir projenin tasarım ve yapım aşamaları için sahiplerine tek bir irtibat noktası sağlayan bir tasarım-inşaat şirketidir. Bir firma, mimarlık, mühendislik, taşeronluk, inşaat ve inşaat sonrası işler, ve inşaat öncesi süreçler için tek başına sorumluluk ve sözleşme riskleri taşır. ROBUS, taşeronlar, ekipman satıcıları ve malzeme sağlayıcıları gibi tüm şirketleri tek bir kaynaktan şirketler adına yönetir.

    Üzerinde çalıştığımız her projede sıra dışı hizmet, benzersizlik, yaratıcılık ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz. Portföyümüzde karma kullanımlı projeler, devlet binaları, laboratuvarlar, konferans salonları, spor tesisleri, şehir planları, aile konutları bulunmaktadır. Personelimiz mimarlar, iç mimarlar, inşaat mühendisleri ve peyzaj mimarlarından oluşmaktadır.

    Tasarım çözümlerimiz, multidisipliner profesyonel ekipleri alternatifleri araştırmaya, bilgiyi paylaşmaya ve yapılı çevrenin zorluklarını çözmek için yeni yollar hayal etmeye teşvik eden işbirlikçi bir süreçten kaynaklanmaktadır. Ekstra yaratıcı destek, şirket içi 3D görselleştirme ve lojistik ekiplerimiz tarafından sağlanır ve her zaman sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlar.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • mimarlık
    • dekorasyon
    • mimari
    • inşaat
    • proje yönetimi
    • tasarım
    Hizmet alanları
    İnşaat ve Mimarlık ve Ankara
    Adres
    Kızılırmak Mahallesi Next Level İş Merkezi A-Blok No 3c1/160
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-5324326464 www.robus.com.tr
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