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NASREDDİN ORMAN ÜRÜNLERİ
İnşaat Malzemeleri Antalya
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    Ahşabı geleceğin öncelikli yapı malzemesi olarak gören Naswood, üretim altyapısı, üstün teknolojisi, yüksek kalite standartları ve güçlü yatırımlarıyla ahşap sektöründe Türkiye’nin öncü, dünyanın sayılı kuruluşlarındandır.

    Üretimin yanında, ahşap konusunda seçkin mühendisleri, mimarları, üretim ve uygulama ekibiyle Naswood, yurt içi ve yurt dışında, otel / avm / kamu kurum ve kuruluş projeleri, komple bina projeleri, iç-dış cephe ve zemin kaplama projeleri, sanatsal projeler v.b. sayısız anahtar teslim projeye de başarı ile imza atmıştır.

    Hizmet alanları
    • AHŞAP EV
    • YAPISAL AHŞAP
    • CEPHE VE ZEMİN AHŞAP KAPLAMALARI
    • THERMOWOOD
    • ANTALYA
    Adres
    AOSB 3.KISIM 32.Cad No: 9 DÖŞEMEALTI
    07090 Antalya
    Türkiye
    +90-2423392632 naswood.com.tr
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