NASREDDİN ORMAN ÜRÜNLERİ

Ahşabı geleceğin öncelikli yapı malzemesi olarak gören Naswood, üretim altyapısı, üstün teknolojisi, yüksek kalite standartları ve güçlü yatırımlarıyla ahşap sektöründe Türkiye’nin öncü, dünyanın sayılı kuruluşlarındandır.

Üretimin yanında, ahşap konusunda seçkin mühendisleri, mimarları, üretim ve uygulama ekibiyle Naswood, yurt içi ve yurt dışında, otel / avm / kamu kurum ve kuruluş projeleri, komple bina projeleri, iç-dış cephe ve zemin kaplama projeleri, sanatsal projeler v.b. sayısız anahtar teslim projeye de başarı ile imza atmıştır.