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ebc mimarlık proje ltd.şti.
Mimarlar Ankara
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    Yüksek Mimar Ekrem Bahadır Çalışkan tarafından kurulan Ebc Mimarlık mimari ve iç mimari tasarım ve uygulama projeleri üretmekte, çözüm ortakları ile tüm mühendislik disiplini projelerini tamamlamaktadır. Ekrem Bahadır Çalışkan Lisans ve Yükseklisans dereceleri Odtü'den alımış olup doktora çalışmaları devam etmektedir.

    Hizmetler
    mimarlık, iç mimarlık, ve tasarım
    Hizmet alanları
    ankara
    Şirket ödülleri
    Sign of the City 2018 Premium Proje Ödülü
    Adres
    06550 Ankara
    Türkiye
    +90-3124386896 www.ebcmimarlik.com
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