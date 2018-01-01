ebc mimarlık proje ltd.şti.

Yüksek Mimar Ekrem Bahadır Çalışkan tarafından kurulan Ebc Mimarlık mimari ve iç mimari tasarım ve uygulama projeleri üretmekte, çözüm ortakları ile tüm mühendislik disiplini projelerini tamamlamaktadır. Ekrem Bahadır Çalışkan Lisans ve Yükseklisans dereceleri Odtü'den alımış olup doktora çalışmaları devam etmektedir.
- Hizmetler
- mimarlık, iç mimarlık, ve tasarım
- Hizmet alanları
- ankara
- Şirket ödülleri
- Sign of the City 2018 Premium Proje Ödülü
- Adres
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06550 Ankara
Türkiye
+90-3124386896 www.ebcmimarlik.com