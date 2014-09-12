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Çocuklar için butik ahşap oyun evleri
Büyük şehir merkezlerinde yaşayanların konutları söz konusu olduğunda en büyük eksikliğin bahçe, geniş bir balkon ya da teras gibi dış mekanlar olduğunu söyleyebiliriz.
Son zamanlarda çocuk odası dekorasyonları söz konusu olduğunda sıklıkla duyduğumuz bir akım var: Montessori akımı! Bu dekorasyon tarzı yalnızca bir trend olmanın çok ötesinde, bir çocuk yetiştirme tarzı aslında ve adını da 1870-19…
Çocuklarınızın yaz ve bahar aylarında güzel havaların keyfini iyi vakit geçirerek ve eğlenerek çıkarması bütün ebeveynlerin arzusudur pek tabii ki. Çocuğunuzun bu eğlenceli vakitleri doğayla bütünleşerek, fiziksel ve zihinsel geli…