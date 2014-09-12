Montessori çocuk odası dekorasyonunun prensip ve incelikleri

Son zamanlarda çocuk odası dekorasyonları söz konusu olduğunda sıklıkla duyduğumuz bir akım var: Montessori akımı! Bu dekorasyon tarzı yalnızca bir trend olmanın çok ötesinde, bir çocuk yetiştirme tarzı aslında ve adını da 1870-19…

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