Ahşap dünyasında pozitif farklılık
Merhaba, Sakura ahşap, gelenekle geleceği sentezleyen tasarımları ile sektörde deneyimli ekibi tarafından üretilmektedir. Sakura markasıyla üretim yapan firmamız ahşabın güzelliğini, sağlamlığını, estetiğini ince ustalıkla birleştirerek sizlere sunmaktadır. Temel prensibimiz müşteri memnuniyetidir. Müşteri istekleri doğrultusunda fonksiyonalite ve estetik, kesintisiz devam eden tasarım çalışmalarımızda temel ilke konumundadır. Rahatınızı, zevklerinizi, mutluluğunuzu önemsiyoruz.
İmalat sektöründe en önemli unsurun güven, zamanlama, işçilik kalitesi ve fiyat olduğunu biliyoruz. Beklentilerinizi karşılama sözü veriyoruz.
Değerli müşterilerimizi dostlarımız olarak sürekli yanımızda görmek istiyoruz.
Saygıyla,
- Hizmetler
- AHŞAP EVLER
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- çocuk oyun parkları
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- Köpek Kulübeleri ve ahşap dekorasyon işleri imalat ve satışı
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- Hizmet alanları
- istanbul ve İstanbul, Türkiye
- Adres
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Baklacı mah Çavuşbaşı cumhuriyet cad no 93/1 Beykoz – İSTANBUL
34830 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2166322325 www.sakuraahsap.com