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Sakura Ahşap
İnşaat Şirketleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ahşap Kütük Evler - 040, Sakura Ahşap Sakura Ahşap BanyoTuvaletler Ahşap rengi
    Ahşap Kütük Evler - 040, Sakura Ahşap Sakura Ahşap BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
    Ahşap Kütük Evler - 040, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Kütük ev Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Ahşap Kütük Evler - 040
    Ahşap Oyun Evi Prenses, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Klasik Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Prenses, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Klasik Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Prenses, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Klasik Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Prenses
    Ahşap Oyun Evi Tarçın, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Modern Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Tarçın, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Modern Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Tarçın
    Ahşap Oyun Evi Yıldız, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Modern Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Yıldız
    Ahşap Salıncaklı Oyun Evi, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Klasik Bahçe
    Ahşap Salıncaklı Oyun Evi, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Klasik Bahçe
    Ahşap Salıncaklı Oyun Evi
    Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
    Ahşap Oyun Evi Deniz
    Hepsini göster: 10 proje

    Ahşap dünyasında pozitif farklılık

    Merhaba, Sakura ahşap, gelenekle geleceği sentezleyen tasarımları ile sektörde deneyimli ekibi tarafından üretilmektedir. Sakura markasıyla üretim yapan firmamız ahşabın güzelliğini, sağlamlığını, estetiğini ince ustalıkla birleştirerek sizlere sunmaktadır. Temel prensibimiz müşteri memnuniyetidir. Müşteri istekleri doğrultusunda fonksiyonalite ve estetik, kesintisiz devam eden tasarım çalışmalarımızda temel ilke konumundadır. Rahatınızı, zevklerinizi, mutluluğunuzu önemsiyoruz. 

    İmalat sektöründe en önemli unsurun güven, zamanlama, işçilik kalitesi ve fiyat olduğunu biliyoruz. Beklentilerinizi karşılama sözü veriyoruz.

    Değerli müşterilerimizi dostlarımız olarak sürekli yanımızda görmek istiyoruz. 

    Saygıyla, 


    Hizmetler
    • AHŞAP EVLER
    • Ahşap Kütük Evler
    • Bungalow
    • Çocuk Oyun Evleri
    • çocuk oyun parkları
    • Ahşap Ofisler
    • Güvenlik Kulübeleri
    • Kamelyalar
    • Köpek Kulübeleri ve ahşap dekorasyon işleri imalat ve satışı
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    Baklacı mah Çavuşbaşı cumhuriyet cad no 93/1 Beykoz – İSTANBUL
    34830 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2166322325 www.sakuraahsap.com
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