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Decart İç Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti.
İç Mimarlar Ankara
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    Konut, işyeri, mağaza, ofis, showroom, restaurant, cafe vb. projelerin iç mimari projelendirme, uygulamasını yapma, danışmanlık hizmeti verme. Toplu konut projelerinde iç mimari danışmanlık hizmeti ve örnek daire hazırlama.

    Ayrıca İtalyan San Marco Decorativi marka dekoratif boya ve sıva ürünleri satış ve uygulama hizmetleri.

    Hizmetler
    • içmimari hizmetler
    • italyan dekor boya satışı ve uygulama
    • örnek daire hazırlama
    • konut yenileme tadilat
    • mutfak tadilatları projelendirme ve uygulaması
    Hizmet alanları
    ANKARA
    Adres
    Kahire caddesi 42-A
    06550 Ankara
    Türkiye
    +90-5335815066 www.decarticmimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    MURAT ÖZDAMAR
    Boya malzemeleri için internet sitesini gezdim. Kolay gelsin kendilerine. İtalyan boyalar çok keyifli...
    12 ay önce
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