Decart İç Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Konut, işyeri, mağaza, ofis, showroom, restaurant, cafe vb. projelerin iç mimari projelendirme, uygulamasını yapma, danışmanlık hizmeti verme. Toplu konut projelerinde iç mimari danışmanlık hizmeti ve örnek daire hazırlama.
Ayrıca İtalyan San Marco Decorativi marka dekoratif boya ve sıva ürünleri satış ve uygulama hizmetleri.
- Hizmetler
- içmimari hizmetler
- italyan dekor boya satışı ve uygulama
- örnek daire hazırlama
- konut yenileme tadilat
- mutfak tadilatları projelendirme ve uygulaması
- Hizmet alanları
- ANKARA
- Adres
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Kahire caddesi 42-A
06550 Ankara
Türkiye
+90-5335815066 www.decarticmimarlik.com.tr