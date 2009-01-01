Simurg Evleri Pansiyon

Olimpos Simurg evleri 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Ahşap ve kerpiç evleri ile doğal yapıyı bozmadan hazırlanmış olan Simurg Evleri misafirlerinin rahatını düşünerek hizmet vermektedir. Olimpos Sahil Milli Parkı'nda yer alan Simurg Evleri, ücretsiz Wi-Fi içeren bungalov tarzı konaklama birimleri sunmaktadır. Restoranda yerel spesiyalitelerin tadını çıkarabilirsiniz.

Tamamı klimalı bungalovlarda ahşap zeminler ve rustik mobilyalar bulunmaktadır. Her bungalovda duş içeren banyo bulunmaktadır. Simurg Evleri'nin konukları bahçedeki ağaçlardan meyve toplayabilir ve restoranda sunulan, bölgede yetiştirilmiş ürünlerle hazırlanan yemeklerin tadını çıkarabilir. Barın açık hava alanında soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Simurg Evleri Olympos, Antalya'ya yaklaşık 75 km ve Antalya Havalimanı'na 90 km uzaklıktadır.