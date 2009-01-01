현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Simurg Evleri Pansiyon
Genel İşyerleri Antalya / Olimpos
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon
    Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon
    Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Akdeniz Evler
    +16
    Simurg Evleri

    Olimpos Simurg evleri 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Ahşap ve kerpiç evleri ile doğal yapıyı bozmadan hazırlanmış olan Simurg Evleri misafirlerinin rahatını düşünerek hizmet vermektedir. Olimpos Sahil Milli Parkı'nda yer alan Simurg Evleri, ücretsiz Wi-Fi içeren bungalov tarzı konaklama birimleri sunmaktadır. Restoranda yerel spesiyalitelerin tadını çıkarabilirsiniz.

    Tamamı klimalı bungalovlarda ahşap zeminler ve rustik mobilyalar bulunmaktadır. Her bungalovda duş içeren banyo bulunmaktadır. Simurg Evleri'nin konukları bahçedeki ağaçlardan meyve toplayabilir ve restoranda sunulan, bölgede yetiştirilmiş ürünlerle hazırlanan yemeklerin tadını çıkarabilir. Barın açık hava alanında soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Simurg Evleri Olympos, Antalya'ya yaklaşık 75 km ve Antalya Havalimanı'na 90 km uzaklıktadır.

    Hizmetler
    Pansiyon
    Hizmet alanları
    Turizm / Otelcilik ve Antalya / Olimpos
    Adres
    Yazır köyü. Kilise Yakası Mh. No:134
    07300 Antalya / Olimpos
    Türkiye
    +90-2428921191 www.simurgevleri.com
      Add SEO element