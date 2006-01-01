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Gencecix Kids&amp;Babies
Mobilya & Aksesuarlar Inegol/Bursa
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    • Araba Karyolalar, Gencecix Kids&Babies Gencecix Kids&Babies Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    Araba Karyolalar, Gencecix Kids&Babies Gencecix Kids&Babies Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    Araba Karyolalar, Gencecix Kids&Babies Gencecix Kids&Babies Çocuk OdasıYatak & Beşikler
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    Araba Karyolalar

    Gencecix olarak bizler toplam 16.000 m2 üretim tesisimizde 100 ün üzerinde alanında uzman çalışan ve idari kadromuzla, son teknoloji üretim hattmız, öncü paketleme ve sevkiyat anlayışımızla siz değerli müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet üretebilmenin onur ve mutluluğunuz yaşıyoruz.

    Kaliteli malzeme seçimiyle başlayan sürecimiz paketleme ve sevkiyat aşamasına gelene kadar her etapta gerekli kontrolleri yapılarak sizlere ulaşmaktadır. 

    2006 yılında; gençlerin enerji dolu yaşamlarını odalarına da yansıtacağını düşünerek ve GENCECİX ismini markamız olarak benimseyerek gençler için mobilya üretimine başladık. Türkiye’de ve Dünya’da gençlerin ürünlerimiz ile birlikte oluşturdukları enerji dolu odalarında ve mekânlarında en güzel anlarını paylaşmak istiyoruz. Biz; ismimiz gibi çok genç olmamıza rağmen; sistemimizi ve kalitemizi ispatlayarak dünya pazarında 35 farklı ülkeye ihracat yapmaktayız. Markamızın, yükselen kalitemiz ve rekabetçi fiyat politikamız ile dünya pazarında ön sıralarda yer alması için basamakları hızlı bir şekilde atlamaktayız. Kalite, hizmet ve fiyat politikalarımızla yurtiçi ve uluslararası piyasalarda kendisine önemli bir yer edinen firmamız ile irtibat kurmanızı bekler, başarılı iş birlikteliğimizin başlangıcı olmasını ümit eder, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

    Hizmetler
    Modüler Genç Odası Üretimi
    Hizmet alanları
    Genç Odası ve Inegol/BURSA
    Şirket ödülleri
    Imob 2009 Tasarım Yarışması Genç Odası Kategorisi Tasarım Birincisi
    Adres
    Organize San. Bölgesi 3. Cadde No:8
    16400 Inegol/Bursa
    Türkiye
    +90-2247186000 www.gencecix.com
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