Atika Tasarım Limited Şirketi

2008 tarihinde Bursa merkezli kurulmuş olan şirketimizi, yurtdışı pazarının gelişmesinden dolayı 2017 tarihinde Antalya-Side bölgesine taşıdık. Yapmış olduğumuz tasarımlar kısa sürede, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine, ABD’ye ve Rusça konuşan ülkelere sevk edildi.

Bize göre her ürün ve hediyenin tasarım kriterine uygun olması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz ürünleri estetik terazisinden geçiriyoruz ve özellikle icat ürünler yapmaya çalışıyoruz. Yine endüstriyel tasarım alanında imzamızı attığımız ürünleri tasarım sertifikası alacak biçimde üretiyoruz. Yaşam alanlarınıza ve hediyelerinize sanatsal değer katmak için emek veriyoruz.





Ticarette tecrübeli olan firmamızın kısa sürede elektronik ticarette de trend ürünler ile ön planda olacağını biliyoruz. Sitemizde bulunan her ürün özgün bir tasarımdır.

Sloganı ve grafiği tasarımcı imzası taşımakta ve tasarım patenti tescilli markamız olan ATİKA markasının kapsamındadır. Kişiselleştirilmiş olan ürünlerin mevcutların dışında bir farklılık yaratmasını öngördük. Buradan hareketle; özensiz ve “Yapayım benden çıksın da ne olursa olsun” anlayışıyla oluşmamasına dikkat ettik. Yaptığımız tasarımlarda beğeni birinci önceliktir. Sipariş verdiğiniz her ürünü önce biz hediye ediyormuşuz gibi hazırlıyoruz. “Bir Gülümseme İçin Yola Çıktık” sloganımızdan hareketle siparişinizin “ Bir Gülümseme İçin Geldim.” aşamasına ulaşmasını istiyoruz.

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