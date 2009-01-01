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Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Online Mağazalar Osmaniye
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Fil Büyüyebilen Çocuk Odası, Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Fil Büyüyebilen Çocuk Odası, Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Fil Büyüyebilen Çocuk Odası, Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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    Fil Büyüyebilen Çocuk Odası

    DemonteMobilya.com 2009 yılında online mobilya satış sitesi olarak faaliyetine başlamıştır. 4 yılı aşkın süredir internet üzerinden farklı markaların yanı sıra DeMobilya, Dinozor, Baby Darling Markası ile kendi ürünlerinin de satışını yapmaktadır. İlk yılını doldurmadan Türkiye'nin tüm illerine, şimdiye kadar tüm ilçelere gönderim yapan firmamız 2014 yılında 14000'den fazla koli teslimatı yapmış ve yıllık beklenen büyümesini %154 oranında gerçekleştirmiştir. 

         Mobilya sektöründe dikey satış yapan ilk site, Canlı Yardım hattını kullanan ilk firma ve neredeyse hiç bir büyük firmanın yapamadığı 7 Gün 24 Saat müşteri temsilci desteği veren firmamız %21 oranında geri dönen müşteri satış oranını yakalamış olmanın gururunu yaşamaktadır. 2015 yılında yep yeni ürünleri uygun fiyatlarıyla sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Güveniniz ve Desteğiniz için teşekkür ederiz. 

    Hizmetler
    0-24 Yaş Arası Modüler Mobilya Satışı
    Hizmet alanları
    Mobilya ve e-ticaret
    Adres
    Raufbey mah. 8023.sk No:42/A
    80100 Osmaniye
    Türkiye
    +90-8503022000 www.demontemobilya.com
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