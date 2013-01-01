현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Kİng Şömine
Şömineler Eskişehir
Genel Bakış 23Projeler (23) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (24)
İstatistikler
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
İstatistikler
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KİNG ŞÖMİNE, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Beyaz
    KİNG ŞÖMİNE, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Beyaz
    KİNG ŞÖMİNE, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Gri
    +30
    KİNG ŞÖMİNE
    KİNG ŞÖMİNE , Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Gri
    KİNG ŞÖMİNE , Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Bej
    KİNG ŞÖMİNE , Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Granit Gri
    +30
    KİNG ŞÖMİNE
    ORTA ŞÖMİNE, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Metal Siyah
    ORTA ŞÖMİNE, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Demir/Çelik Siyah
    ORTA ŞÖMİNE, Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Demir/Çelik Siyah
    +30
    ORTA ŞÖMİNE
    Elektrikli şömine., Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Granit Gri
    Elektrikli şömine., Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Granit Gri
    Elektrikli şömine.
    KARE ŞÖMİNE., Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Granit Gri
    KARE ŞÖMİNE., Kİng Şömine Kİng Şömine
    KARE ŞÖMİNE.
    HSHC 110 Konik Döküm Hazne., Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Beyaz
    HSHC 110 Konik Döküm Hazne., Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Beyaz
    HSHC 110 Konik Döküm Hazne., Kİng Şömine Kİng Şömine Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
    +3
    HSHC 110 Konik Döküm Hazne.
    Hepsini göster: 23 proje

    KİNG Şömine , uzun yıllardır odunlu şömine haznesi üretmektedir. Ürünlerimiz Türkiye de faaliyet gösteren şömine firmaları ve inşaat şirketleri tarafından uzun süredir tercih edilmektedir. KİNG şömine üretimini yaptığı döküm haznelerle birlikte HÜRSAN ŞÖMİNE firmasının da yetkili satış noktasıdır. 130 ayrı modelin satış ve montajı uzman ekibimiz ile gerçekleşmektedir. DİMPLEX Elektrikli şömineler, FABER doğal gazlı şömineler ve bacasız şömine modelleri de ithal edilerek siz müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

    Kaliteli ve sorunsuz bir şömineye sahip olmak istiyorsanız sayfamızı incelemeden karar vermeyin..

    Şömine gerçek bir ihtiyaçtır..

    Hizmetler
    Döküm şömine hazneleri üretimi ve montajı.
    Hizmet alanları
    Şömine üretimi ve satış ve montajı..
    Adres
    M.K Ataturk cd. no 11/a
    26010 Eskişehir
    Türkiye
    +90-2224085050 www.kingsomine.com
    Yasal mülkiyet

    Türk Patent: 2013/56206

    Değerlendirmeler

    Merve Küpeli Eren Merve Küpeli Eren
    Hem kendi evim hem ailemin evi ve kardeşimin evine şöminemizi King şömine yaptı . Şömineyi heryere yaptırabilirsiniz ama en iyi kalite şömineyi ve en iyi hizmeti eskişehir de sadece King şömine den alabilirsiniz kesinlikle tavsiye ediyorum 
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Eylül 2018
    Düzenle
    Emine Atik
    Çok güzel özelliklere sahip, çok şık ve çok kullanışlı bir ürün. Ayrıca hizmet, ilgi ve alaka çok iyi. King Şömine ye teşekkürler.
    6 ay önce
    onur vural
    Öncelikle Levent Bey’e verdiği Çok değerli bilgiler ve yardımları nedeniyle sonsuz teşekkür ederiz. Hayalimiz olan şömineye bizi kavuşturdu. Ancak bunun da ötesinde söz verdiği tarihte teslim etmesi ustaların kendi evi gibi sahiplenip profesyonel bir biçimde çalışması Levent Beyin eşsiz şömine bilgileri sunması ve harika fikirleri ile gerçekten çok içimize sinen ve iyiki sizlerle tanıştık dediğimiz bir alışveriş oldu. Ben bu kadar doğru ve bu kadar profesyonel bir ekip daha görmedim. Tüm destekleriniz için tekrardan teşekkürler gözünüz kapalı tercih edin pişman olmazsınız
    5 ay önce
    Tüm 24 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element