KİNG Şömine , uzun yıllardır odunlu şömine haznesi üretmektedir. Ürünlerimiz Türkiye de faaliyet gösteren şömine firmaları ve inşaat şirketleri tarafından uzun süredir tercih edilmektedir. KİNG şömine üretimini yaptığı döküm haznelerle birlikte HÜRSAN ŞÖMİNE firmasının da yetkili satış noktasıdır. 130 ayrı modelin satış ve montajı uzman ekibimiz ile gerçekleşmektedir. DİMPLEX Elektrikli şömineler, FABER doğal gazlı şömineler ve bacasız şömine modelleri de ithal edilerek siz müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Kaliteli ve sorunsuz bir şömineye sahip olmak istiyorsanız sayfamızı incelemeden karar vermeyin..

Şömine gerçek bir ihtiyaçtır..