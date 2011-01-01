



HAKKIMIZDAArca Yapı DekorasyonArca yapı dekorasyon 1990 yılında fayans, seramik, mermer, karo-mozaik işleri yaparak inşaat sektörüne girmiştir. Yaptığı işlerden dolayı aldığı beğeniler sonucunda her geçen gün sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır.Günümüzde tüm inşaat faaliyetlerini yapması ile birlikte 2011 yılından beri peyzaj projelendirme ve uygulama sektöründe de yer almaya başlamıştır.Arca yapı dekorasyon ikamet etmekte olduğunuz, uzun yıllardır kullandığınız ancak değişme vakti gelen konutlarınızı kaliteli ve sağlıklı uygulama ile yaşanılacak mekanlar haline getirmektedir.Yaptığımız işleri açıklamamız gerekirse, binamızın dış işleri (boya, sıva, mantolama ve izolasyon, alüminyum ve pvc doğrama, çatı imalatı, ferforje işleri vb.) ve binamızın iç işleri (mobilya, mutfak dolabı, kapı, banyo tadilatı, komple tadilat, seramik ve doğal taş uygulamaları, boya, alçı, asma tavan, çelik kapı, mutfak tadilatı, cam balkon vb.) kusursuz, sonsuz bir özen ile yapılmaktadır. İddialı ve kendine güvenen yapımızın en büyük nedeni siz değerli müşterilerimizin sonsuz memnuniyetidir.Günümüzde insanlar yaşam alanlarında, hayatın stresinden, günün yorgunluğundan kurtulmak ve kaliteli yaşam için peyzaj alanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bizde müşterilerimizin sonsuz memnuniyetini devam ettirmek için uzman peyzaj mimarı ve uygulama ekibimiz ile peyzaj projelendirme ve uygulama (otomatik sulama sistemleri, peyzaj aydınlatma sistemleri, hazır rulo çim, peyzaj yapısal uygulamaları, 3 boyutlu görseller vb. ) sektöründeki yerimizi aldık.Siz ihtiyaçlarınızı belirleyin tasarım ve uygulama konusunda size yardımcı olalım.