ZOHO MİMARİ TASARIM PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Mimari ve İç Mimari projelerde konsept tasarımı başta olmak üzere, uygulama alanında da anahtar teslim çalışmalar yapmaktadır. Her zaman yeni ürünler oluşturan firmamız, esnek ve dönüşebilen deneyimlere dayalı tasarım anlayışıyla müşterilerine yüksek faydalar sağlamaktadır. Tasarım aşamasından, uygulamanın son anına kadar aynı hassasiyetle çalışan Zoho Mimari Tasarım’ın öncelikli hedefi, projelerin somutlaşma aşamasındaki beklentileri karşılamasıdır.Güncelliği ilke edinmiş olup, tasarım ve günlük yaşama ilişkin gelişmeleri günbegün takip etmekte ve bu deneyimleri müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda kullanmaktadır. Yaşam alanlarını sınıflandırırken konusuna göre , insan psikolojisine yön veren ve amacına uygun nitelikli tasarım kabiliyetini müşterileri ile paylaşarak farkını ortaya koymaktadır.
- Hizmetler
- KONSEOT TASARIMI-3D MODEL-UYGULAMA PROJESİ-UYGULAMA
- MAĞAZA-RESTORAN-OTEL-OFİS-MALİKANE KONSEPT TASARIMI VE DANIŞMANLIĞI- UYGULAMA PROJELERİNİN OLUŞTURULMASI VE DANIŞMANLIĞI-MOBİLYA DETAY DANIŞMANLIĞI-ANAHTAR TESLİM UYGULAMALARI…
- Hizmet alanları
- TÜRKİYE GENELİ-YURT DIŞI PROJELERİ
- Adres
-
ŞERİFALİ MAH. TURGUT ÖZAL BULV. NO:109 :2 D:5
34764 İstanbul
Türkiye
+90-5533521065 zohotasarim.com