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ZOHO MİMARİ TASARIM PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İç Mimarlar İstanbul
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Değerlendirmeler (1)
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    Mimari ve İç Mimari projelerde konsept tasarımı başta olmak üzere, uygulama alanında da anahtar teslim çalışmalar yapmaktadır. Her zaman yeni ürünler oluşturan firmamız, esnek ve dönüşebilen deneyimlere dayalı tasarım anlayışıyla müşterilerine yüksek faydalar sağlamaktadır. Tasarım aşamasından, uygulamanın son anına kadar aynı hassasiyetle çalışan Zoho Mimari Tasarım’ın öncelikli hedefi, projelerin somutlaşma aşamasındaki beklentileri karşılamasıdır.Güncelliği ilke edinmiş olup, tasarım ve günlük yaşama ilişkin gelişmeleri günbegün takip etmekte ve bu deneyimleri müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda kullanmaktadır. Yaşam alanlarını sınıflandırırken konusuna göre , insan psikolojisine yön veren ve amacına uygun nitelikli tasarım kabiliyetini müşterileri ile paylaşarak farkını ortaya koymaktadır.

    Hizmetler
    • KONSEOT TASARIMI-3D MODEL-UYGULAMA PROJESİ-UYGULAMA
    • MAĞAZA-RESTORAN-OTEL-OFİS-MALİKANE KONSEPT TASARIMI VE DANIŞMANLIĞI- UYGULAMA PROJELERİNİN OLUŞTURULMASI VE DANIŞMANLIĞI-MOBİLYA DETAY DANIŞMANLIĞI-ANAHTAR TESLİM UYGULAMALARI…
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE GENELİ-YURT DIŞI PROJELERİ
    Adres
    ŞERİFALİ MAH. TURGUT ÖZAL BULV. NO:109 :2 D:5
    34764 İstanbul
    Türkiye
    +90-5533521065 zohotasarim.com

    Değerlendirmeler

    Egkyyy Hdhd
    yaklaşık 1 yıl önce
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