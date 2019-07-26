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LAMONETA DESIGN &amp; PRODUCTION
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 16Projeler (16) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Kurumsal Açık Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Rengarenk
    Kurumsal Açık Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Ahşap kapılar Ahşap Kırmızı
    Kurumsal Açık Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    +12
    Kurumsal Açık Ofis Projesi
    Yapım Şirketi Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Endüstriyel Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Yapım Şirketi Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Endüstriyel Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Yapım Şirketi Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Endüstriyel Duvar & Zemin Ahşap Ahşap rengi
    +5
    Yapım Şirketi Ofis Projesi
    Stüdyo 216 Film Platosu Projesi - Hastane Bölümü, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Beyaz
    Stüdyo 216 Film Platosu Projesi - Hastane Bölümü, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Beyaz
    Stüdyo 216 Film Platosu Projesi - Hastane Bölümü, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Küçük Yatak Odası Ahşap Beyaz
    +26
    Stüdyo 216 Film Platosu Projesi - Hastane Bölümü
    Kartal Residance Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Yemek OdasıMasalar Ahşap Kırmızı
    Kartal Residance Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Modern Oturma Odası Ahşap Gri
    Kartal Residance Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Modern Oturma Odası Ahşap Gri
    +10
    Kartal Residance Projesi
    Klasik Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Klasik Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Klasik Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Klasik Ofis Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Klasik Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +9
    Klasik Ofis Projesi
    Yakacık Villa Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Villa Beton Beyaz
    Yakacık Villa Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Villa Beton Beyaz
    Yakacık Villa Projesi, LAMONETA DESIGN & PRODUCTION LAMONETA DESIGN & PRODUCTION Küçük Mutfak Ahşap Bej
    +20
    Yakacık Villa Projesi
    Hepsini göster: 16 proje

    Serüvenimize 1993 yılında başlayıp günümüze gelene dek alanımızda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, binlerce konut ve ticari alanda iç mimari projelendirme, uygulama ve mobilya üretimini yapmış bulunmaktayız.

    26 yıl boyunca Showroom destekli satışlar ile yurt içi ve yurt dışı için on binlerce mobilya üretimini de başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

    Alanımızda gerek projelerimizin başarısı gerek ürettiğimiz mobilyaların tasarımlarının sıra dışı, özgün, yüksek kalitede oluşu ve zamanında teslim konusunda güven sağlamamızın vermiş olduğu güven referans oluşturmuş bu da başarımızı sürdürebilir kılmıştır.

    Günümüzde de kaliteden ödün vermeden, konforla estetiği yarıştırarak kullanıcı odaklı ve güven esaslı çalışmaları deneyimli kadromuzla sürdürmekteyiz. Tüm projelerimizde aynı özeni gösterip başarı ile tamamlamaktayız. Sadece mobilya talebi olan müşterilerimizde müşterimizin getirmiş olduğu mekan ölçüleri, fotoğraflar videolar ile mekanı inceleyip, ilgilendiği, beğendiği mobilya ve aksesuarlarını da değerlendirmeye alarak mobilyaları seçiyoruz.

    Kişiye özel tasarlanması gereken birimleri tasarlıyoruz. Eğer Lamoneta Koleksiyon ürünlerimizden de beğenilen ürün var ise onları da listeye dahil ediyoruz. Daha sonra 2 ya da üç gün içerisinde ürün tasarımları yapılıyor, renkli yerleşim planlar ve görünüşler hazırlanıyor ve bu çalışmaları ücretsiz yapıyoruz. Fiyatlandırması da yapılan çalışmamızı randevu oluşturup proje ofisimizde müşterimize sunuyoruz. Ayrıca bu süreçte müşterimizin kendisinin farklı ekiplere yaptırmak istediği iç mimari işlerinde de alternatif fiyatı veriyoruz, kendisi farklı bir ekiple çalışmak istiyor ise detaylarla ilgili ücretsiz iç mimarlık hizmeti ve danışmanlık da yapıyoruz.

    Böylelikle iç mimariye hakim olduğumuzdan, mobilyaları seçme, tasarlama çalışmalarımız mekan dokusuna renklerine malzemesine uygun olarak ilerliyor.

    Hizmetlerimiz;  

    • Mobilya Üretim / Ürün Tasarım / Kişiye Özel Üretim
    • Konut Projeleri ve Uygulama       
    • Konut Mobilya, Dekorasyon Tasarım Üretim ve Teslimat
    • Ofis Projeleri ve Uygulama
    • Ofis Mobilya, Dekorasyon Tasarım Üretim ve Teslimat
    • Villa, Ev Projeleri ve Uygulama
    • Villa, Ev mobilya, Dekorasyon, Tasarım, Üretim ve Teslimat   
    • Mağaza projeleri ve Uygulama
    • Otel Projeleri ve Uygulama
    • Otel tefrişat, mobilya uygulamaları
    • Kafe & Restoran Proje ve uygulamaları

    Hizmet Alanlarımız;

    • Türkiye’nin tüm illeri
    • Bakü
    • Katar
    • İsviçre
    • New York
    • Florida
    • İsrail
    • Erbil
    Hizmetler
    • İç Mimarlık Hizmeti
    • Proje Uygulama
    • Showroom
    • Mobilya Üretim
    • Online Satış
    • Projelendirme
    • Yerine Ölçülü Mobilya Üretim
    • Hareketli Mobilya Üretim
    • İç Mimarlık Dekorasyon
    • Tadilat
    • Proje
    • Üretim
    • Anahtar Teslim Proje
    • Ofis Projeleri
    • Konut Projeleri
    • Villa-Ev Projeleri
    • Mağaza Projeleri
    • Cafe Projeleri
    • Restoran Projeleri
    • Otel Projeleri
    • Yurt Projeleri
    • Kişiye Özel Üretim
    • Hepsini göster: 22 hizme
    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • Bursa
    • Ankara
    • İzmir
    • Adana
    • Gaziantep
    • Muğla
    • Antalya
    • Tüm İller
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Yukarı Dudullu Mah. Natoyolu Cad, Nebioğlu Sok No 13 MONETA
    34775 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2163144424 www.lamoneta.com.tr

    Değerlendirmeler

    Gokhan Kocamaz Gokhan Kocamaz
    Evimizin mobilyalarini degistirmeye karar verdikten sonra farkli tasarimlar yapan bir cok magaza gezdik. Lamoneta ilk olarak tasarimlariyla dikkatimizi cekti. Lutfiye Hanimin liderlik ettigi ekibin yaklasimdan ve fikirlerimizi dinleyerek gelistirmelerinden cok memnun kaldik. Kullandiklari malzeme kalitesi yuksek ve iscilik de gayet iyi. Salon ve yatak odasi takimi tam istedigimiz gibi oldu. Kendilerine cok cok tesekkur ediyoruz.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Kasım 2018
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    Cihan.Cihan
    Sizin dokunuşlarınızla villamız ruh kazandı, tasarımlarınız ve vizyonunuz gerçekten takdire şayan. Herkese tavsiye ederiz.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2019
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    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Ofisimde yapmış oldukları dizayn ve uygulama için kendilerine bir kez daha bu platform aracılığıyla teşekkür etmek isterim
    2 yıldan fazla önce
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