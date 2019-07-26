Serüvenimize 1993 yılında başlayıp günümüze gelene dek alanımızda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, binlerce konut ve ticari alanda iç mimari projelendirme, uygulama ve mobilya üretimini yapmış bulunmaktayız.

26 yıl boyunca Showroom destekli satışlar ile yurt içi ve yurt dışı için on binlerce mobilya üretimini de başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Alanımızda gerek projelerimizin başarısı gerek ürettiğimiz mobilyaların tasarımlarının sıra dışı, özgün, yüksek kalitede oluşu ve zamanında teslim konusunda güven sağlamamızın vermiş olduğu güven referans oluşturmuş bu da başarımızı sürdürebilir kılmıştır.

Günümüzde de kaliteden ödün vermeden, konforla estetiği yarıştırarak kullanıcı odaklı ve güven esaslı çalışmaları deneyimli kadromuzla sürdürmekteyiz. Tüm projelerimizde aynı özeni gösterip başarı ile tamamlamaktayız. Sadece mobilya talebi olan müşterilerimizde müşterimizin getirmiş olduğu mekan ölçüleri, fotoğraflar videolar ile mekanı inceleyip, ilgilendiği, beğendiği mobilya ve aksesuarlarını da değerlendirmeye alarak mobilyaları seçiyoruz.

Kişiye özel tasarlanması gereken birimleri tasarlıyoruz. Eğer Lamoneta Koleksiyon ürünlerimizden de beğenilen ürün var ise onları da listeye dahil ediyoruz. Daha sonra 2 ya da üç gün içerisinde ürün tasarımları yapılıyor, renkli yerleşim planlar ve görünüşler hazırlanıyor ve bu çalışmaları ücretsiz yapıyoruz. Fiyatlandırması da yapılan çalışmamızı randevu oluşturup proje ofisimizde müşterimize sunuyoruz. Ayrıca bu süreçte müşterimizin kendisinin farklı ekiplere yaptırmak istediği iç mimari işlerinde de alternatif fiyatı veriyoruz, kendisi farklı bir ekiple çalışmak istiyor ise detaylarla ilgili ücretsiz iç mimarlık hizmeti ve danışmanlık da yapıyoruz.

Böylelikle iç mimariye hakim olduğumuzdan, mobilyaları seçme, tasarlama çalışmalarımız mekan dokusuna renklerine malzemesine uygun olarak ilerliyor.

Hizmetlerimiz;

Mobilya Üretim / Ürün Tasarım / Kişiye Özel Üretim

Konut Projeleri ve Uygulama

Konut Mobilya, Dekorasyon Tasarım Üretim ve Teslimat

Ofis Projeleri ve Uygulama

Ofis Mobilya, Dekorasyon Tasarım Üretim ve Teslimat

Villa, Ev Projeleri ve Uygulama

Villa, Ev mobilya, Dekorasyon, Tasarım, Üretim ve Teslimat

Mağaza projeleri ve Uygulama

Otel Projeleri ve Uygulama

Otel tefrişat, mobilya uygulamaları

Kafe & Restoran Proje ve uygulamaları

Hizmet Alanlarımız;