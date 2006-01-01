Günsan Madeni Eşya San. Tic. Ltd. Şti.

Günsan Olimpik isimli markamızla 1974 yılından beri, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ofis mobilyası, oturma grupları, sandalyeler, çalışma-sinema ve konferans koltukları gibi çeşitleriyle kişi ve kurumlara özel projeler ile birçok alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız kurulduğu günden bu yana her geçen gün teknolojik altyapısını, geniş ürün çeşitlerini sürekli geliştirerek büyüme hızına emin adımlarla devam etmektedir. Günsan Avrupa Ülkelerine ihracat yapmaktadır. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada sektörel yenilikleri takip ederek en modern ve en çağdaş tasarımları müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. Bölgemizde eksikliğini fark ettiğimiz nikel ve krom kaplama tesisimizi 2006 yılında kurmuş bulunmaktayız. Tesisimiz Avrupa Birliğince örnek proje seçilmiştir. Nikel ve krom kaplama işleminde de fason olarak hizmet vermekteyiz. Firmamız sizlere özel, proje odaklı mimari tasarımları, iç mekan çözümlerini tecrübe, bilgi ve hayal gücü ile yorumlayarak; ofis, sinema salonu, öğrenci yurtları, kafeler, restoranlar, konutlar, oteller, küçük ve büyük ölçekli özel mülkler gibi proje hazırlama, uygulama ve iç mimari tasarımlar yapmaktadır.Amacımız kendi alanımızda başlattığımız öncü çalışmaları sürekli yenilenen teknolojisiyle kendi firmamızı ve bayilerimzi kaliteden ödün vermeden iç ve dış pazarlara taşımaktır.

''Hayat, sevince ve paylaşınca daha güzeldir.'