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WoodBoz
Mobilya & Aksesuarlar Denizli
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    • WoodBoz olarak tasarım yolculuğumuza başladığımız ilk günden itibaren ahşabın başka hiçbir materyalde bulunmayan, benzersiz bir ruha sahip olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de orman ürünleri alanında edindiğimiz 30 yılı aşkın tecrübenin yanına estetik bakış açımızı ekleyerek ‘evde orman havası’ estiren tamamı el yapımı tasarımlara imza atıyoruz.Yaşam alanlarına zamansız bir stil, huzur ve doğallık katan ahşap tasarımlarımızı sizlere sunarken işin en az tasarım kısmı kadar önemsediğimiz çok önemli bir konu daha var:  "Sürdürülebilir ormancılık" ilkelerine uygun "etik" ve "doğa dostu" bir üretim gerçekleştirebilmek. Çünkü daima yaşayan ve yaşlandıkça güzelleşen bir materyal olan ahşabı elde ettiğimiz ormanlara karşı büyük bir minnet borcumuz var! İşte tam da bu nedenle markamızın, ormanların biyolojik çeşitliliğini korunması adına katı üretim standartları koyan FSC Sertifikası’na sahip olmasını çok ama çok önemsiyoruz.Sözün özü, WoodBoz olarak ahşap sanatına gönül vermiş ekibimizle birlikte, doğadaki kusursuz işleyişin mimarı olan ormanların büyülü ruhunu yaratıcı tasarımlarımızla evinize taşımak için her gün aşkla çalışmaya devam ediyoruz!

    Hizmet alanları
    Denizli
    Adres
    8014 sokak no:4
    20020 Denizli
    Türkiye
    +90-5423373376 www.woodboz.com
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