semihgulmimalik

Buyuk bir cag baslamistir.Yeni bir ruh var.Endustri kendi akibetine dogru akip giden sel gibi uzerimizden asarak yeni ruhla canlanan bu yeni caga uygun yeni gereclerle bizi donatmistir.Ekonomik yasalar kacinilmaz olarak eylemlerimizi ve dusuncelerimizi yonetir.Konut sorunu cagin sorunudur.Modern mimariyi kendine klavuz olarak gören bu ana kadar yapilan mimari hatalari gormezden gelip uyum saglamak yerine bicimcilikten kacinan insan odakli,cevresiyle uyumlu,kente deger katan yapilari tasarlamak amaciyla kurulmus genc bir ofistir.