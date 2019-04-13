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Yeşil Temizlik Şirketi
Bina Temizleme İşleri Istanbul
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    Yeşil Temizlik Şirketi profesyonel temizlik hizmeti olarak hizmet vermektedir. Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyeti esastır. Ev ofis inşaat temizliklerinde kendimize güveniyoruz. Sizlere bir tık kadar yakınız. Haydi siz de hemen sipariş oluşturun, ev ve ofisinizi Türkiye'nin en profesyonel temizlik şirketlerinden birisi olan Yeşil Temizlik Firmasına emanet edin.

    Hizmetler
    Ev Temizliği ve Ofis Temizliği
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Halicioglu, Kapi Kahyasi Sk 14, Beyoglu
    34445 Istanbul
    Türkiye
    +90-5413699075 www.yesiltemizlik.com
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