YapiPAN SIP Panel Ev

YapıPAN SIP Panel Ev, Amerikan ve Kanada tipi villa evler üretmektedir.

Isı yalıtımı en yüksek, ısınma gideri en düşük, hafif, depreme dayanıklı, yangına ve ses karşı izolasyonu yüksek, taşıyıcı konstrüksiyonu ahşap olan villa evler üretmektedir.

Panellerin üretimini Antalya'daki fabrikamızda sıfırdan kendimiz üretmekteyiz. Ayrıca SIP Panel evleri anahtar teslime kadar bütün imalatlarını kendi deneyimli ekibimizle yapıyoruz.

Firmamız ayrıca EPS üretimini de yapmakta olup bunun yanında konut ve ticari inşaatları için her türlü EPS dolgulu, taşyünü dolgulu hazır duvar panelleri imal etmektedir. Hazır duvar panel çeşitlerimizi web sayfamızdan inceleyebilirsiniz.