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YapiPAN SIP Panel Ev
İnşaat Şirketleri Antalya
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Projeler

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    • Gölbaşı, YapiPAN SIP Panel Ev YapiPAN SIP Panel Ev Villa Yönlendirilmiş Yonga Levha Ahşap rengi
    Gölbaşı, YapiPAN SIP Panel Ev YapiPAN SIP Panel Ev Villa Yönlendirilmiş Yonga Levha Ahşap rengi
    Gölbaşı, YapiPAN SIP Panel Ev YapiPAN SIP Panel Ev Villa Yönlendirilmiş Yonga Levha Ahşap rengi
    +6
    Gölbaşı

    YapıPAN SIP Panel Ev, Amerikan ve Kanada tipi villa evler üretmektedir.

    Isı yalıtımı en yüksek, ısınma gideri en düşük, hafif, depreme dayanıklı, yangına ve ses karşı izolasyonu yüksek, taşıyıcı konstrüksiyonu ahşap olan villa evler üretmektedir.

    Panellerin üretimini Antalya'daki fabrikamızda sıfırdan kendimiz üretmekteyiz. Ayrıca SIP Panel evleri anahtar teslime kadar bütün imalatlarını kendi deneyimli ekibimizle yapıyoruz.

    Firmamız ayrıca EPS üretimini de yapmakta olup bunun yanında konut ve ticari inşaatları için her türlü EPS dolgulu, taşyünü dolgulu hazır duvar panelleri imal etmektedir. Hazır duvar panel çeşitlerimizi web sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Villa
    • Prefabrik Ev
    • SIP Panel
    • Ahşap Ev
    • Hazır Duvar
    • EPS Dolgulu Hazır Duvar
    • Taşyünü Dolgulu Hazır Duvar
    • Prefabrik Villa
    • Ahşap Villa
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Antalya
    Adres
    07070 Antalya
    Türkiye
    +90-5323931695 www.yapipansip.com
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