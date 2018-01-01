CaddeYıldız furniture

Türkiye’de mobilya sektörünün en beğenilen
mobilya alışveriş sitesi CaddeYıldız mobilya, tamamen özel olarak
tasarlanan binlerce mobilya modelini Türkiye’nin dört bir yanındaki
müşterilerine güvenle ulaştırmaktadır. En kaliteli ve en güzel
mobilyaları uygun fiyatlı satış politikası ile müşterilerine sunmayı
amaçlayan CaddeYıldız Mobilya tüm ürünlerini İnegöl ve Kayseri’deki
fabrikalardan aracılık ve ilave mağaza maliyetlerini ortadan kaldırıp
ücretsiz kargo ile doğrudan müşterilerinin evlerine kadar güvenle
ulaştırmaktadır.
Altmış farklı kategori ile iç mekan dekorasyonunda ihtiyaç duyduğunuz
tüm mobilyaların tek bir çatı altında toplandığı online alışveriş
sitemiz aracılığı ile yeni koleksiyonları en uygun fiyatla sizlere
sunuyoruz.
- Hizmetler
- Mobilya ve ev dekorasyon ürünleri satışı
- Hizmet alanları
- YURTDIŞI VE TÜM TÜRKİYE
- mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
- Adres
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15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi No 45 Basın Ekspres Güneşli İstanbul
34212 İstanbul
Türkiye
+90-2126103600 www.caddeyildiz.com