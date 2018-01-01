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CaddeYıldız furniture
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 19Projeler (19) 39Yeni Fikirler (39)
Değerlendirmeler (15)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Chester Koltuk Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Chester Koltuk Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Chester Koltuk Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +17
    Chester Koltuk Takımları
    Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Modern Salon Takımları, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +50
    Modern Salon Takımları
    RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Modern Oturma Odası
    RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Modern Yatak Odası
    RETRO MOBİLYA, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Modern Yemek Odası
    +17
    RETRO MOBİLYA
    KÖŞE TAKIMLARI, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    KÖŞE TAKIMLARI, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    KÖŞE TAKIMLARI, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +23
    KÖŞE TAKIMLARI
    MODERN KANEPE, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    MODERN KANEPE, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    MODERN KANEPE, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +14
    MODERN KANEPE
    Country Yemek Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Country Yemek Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Country Yemek Odası, CaddeYıldız furniture CaddeYıldız furniture Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +7
    Country Yemek Odası
    Hepsini göster: 19 proje

    Türkiye’de mobilya sektörünün en beğenilen

    mobilya alışveriş sitesi CaddeYıldız mobilya, tamamen özel olarak

    tasarlanan binlerce mobilya modelini Türkiye’nin dört bir yanındaki

    müşterilerine güvenle ulaştırmaktadır. En kaliteli ve en güzel

    mobilyaları uygun fiyatlı satış politikası ile müşterilerine sunmayı

    amaçlayan CaddeYıldız Mobilya tüm ürünlerini İnegöl ve Kayseri’deki

    fabrikalardan aracılık ve ilave mağaza maliyetlerini ortadan kaldırıp

    ücretsiz kargo ile doğrudan müşterilerinin evlerine kadar güvenle

    ulaştırmaktadır.

    Altmış farklı kategori ile iç mekan dekorasyonunda ihtiyaç duyduğunuz

    tüm mobilyaların tek bir çatı altında toplandığı online alışveriş

    sitemiz aracılığı ile yeni koleksiyonları en uygun fiyatla sizlere

    sunuyoruz.

    Hizmetler
    Mobilya ve ev dekorasyon ürünleri satışı
    Hizmet alanları
    • YURTDIŞI VE TÜM TÜRKİYE
    • mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
    Adres
    15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi No 45 Basın Ekspres Güneşli İstanbul
    34212 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126103600 www.caddeyildiz.com

    Değerlendirmeler

    Seda Gökbağ
    Profesyonel mimar ekibiyle, sağlıklı ve doğru yönlendirmeleri ile projemizi A'dan Z'ye özverili bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. Tereddüt etmeden ilk fırsatta showroom adresini ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Destekleri için Cadde'nin Yıldız'larına sonsuz teşekkürler…
    6 ay önce
    Proje tarihi: Aralık 2020
    Düzenle
    demet dağdelen demet dağdelen
    Evlenirken biz de tüm mobilyalarımızı Yıldız mobilya sitesinden aldık ve kullanıyoruz. Gerek kalitesinden ve gerekse verdikleri hizmetten çok memnunuz. Arkadaşlarımızada tavsiye ediyoruz.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    Ayşe Gülay Ayşe Gülay
    Canlısı emin olun görsellerdekilerden de güzel. başlarda güvenip güvenmemek konusunda tereddüt etsem de düğün paketi şeklinde aldım. ve çok memnun kaldım. ürünler hem çok kaliteli hemde çok uygun fiyatları. zamanında gönderimi, kurulumu her şeyini eksiksiz yapan yıldız mobilyayı herkese tavsiye ediyorum.
    neredeyse 3 yıl önce
    Düzenle
    Tüm 15 değerlendirmelerini göster
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