Haos Tasarım ve Mimarlık, İç Tasarım ve Mimari Görselleştirme alanında uzmanlaşmış İstanbul merkezli bir şirkettir. İster mekanınızın sadece bir odası, ister mekanınızın tamamının tasarımı için bütçenize uygun ve hızlı çözümlerle online iç mimarlık hizmetlerimizden faydalanabilir, veya uygulama dahil daha kapsamlı butik mimari hizmet alabilirsiniz. Danışmanlık için bize bir e-posta gönderin, randevu oluşturalım ve çalışmaya başlayalım.