Haos Tasarım ve Mimarlık, İç Tasarım ve Mimari Görselleştirme alanında uzmanlaşmış İstanbul merkezli bir şirkettir. İster mekanınızın sadece bir odası, ister mekanınızın tamamının tasarımı için bütçenize uygun ve hızlı çözümlerle online iç mimarlık hizmetlerimizden faydalanabilir, veya uygulama dahil daha kapsamlı butik mimari hizmet alabilirsiniz. Danışmanlık için bize bir e-posta gönderin, randevu oluşturalım ve çalışmaya başlayalım.
- Hizmetler
- İç Mimarlık
- Online İç Mimarlık
- 3D Modelleme
- Mimari Görselleştirme
- Danışmanlık
- Uygulama
- Tasarım
- Kat planı
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
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Ayvansaray Mah. Duriye Sok. No:3
34087 İstanbul
Türkiye
+90-5549522514 www.haos-design.com