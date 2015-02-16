Çağdaş Dekor Dünyası

Zengin çeşit,

uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile sektörde 25 yıldır öncü kuruluş.

Tüm ürün çeşitlerinin fabrika garantisi, bol yedek parçası,

kullanımdan kaynaklanan hatalara karşı uzman kadro ve tecrübeli servis ağı.

Çağdaş Dekor prensip olarak, mevcut ürünlerinde dünya

standartlarını yakalayıp teknolojik ve yeni çıkan tüm ürünlerin fabrikadan ilk

el garantisiyle, yenilikçi ilkesini katarak, kaliteyi ucuza sağlamayı prensip

edinmiş olup, bu parolasından ve prensiplerinden asla taviz vermeyen tecrübeli

yönetim ve kadroya sahiptir.

Talep edilen ürünler hakkında müşterilerimizin, uzman

kadromuz tarafından bilgilendirilip yerinde ölçü almak neticesiyle, en doğru

kararı vermemizi sağlamakla birlikte, en kısa sürede üretim ve montaj aşamasına

geçip, montaj imkanı sağlar.

Kullanımdan sonraki zamanlarda ve yıllarda kendi

ürünlerimizin veya bir başka firmanın yapmış olduğu ürünlerin teknik servis,

temizlik, tamir ve bakım hizmetleri yapılarak müşterilerinin daha az masraf

yaparak ekonomisine katkıda bulunmaktadır.