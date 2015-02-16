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Çağdaş Dekor Dünyası
Perde, Panjur & Jaluziler Bursa, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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    • ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI, Çağdaş Dekor Dünyası Çağdaş Dekor Dünyası Pencere & KapılarPerde & Tüller
    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI, Çağdaş Dekor Dünyası Çağdaş Dekor Dünyası Pencere & KapılarPerde & Tüller
    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI, Çağdaş Dekor Dünyası Çağdaş Dekor Dünyası Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
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    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI
    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI, Çağdaş Dekor Dünyası Çağdaş Dekor Dünyası Pencere & KapılarPerde & Tüller
    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI, Çağdaş Dekor Dünyası Çağdaş Dekor Dünyası Pencere & KapılarPerde & Tüller
    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI, Çağdaş Dekor Dünyası Çağdaş Dekor Dünyası Pencere & KapılarPerde & Tüller
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    ÇAĞDAŞ DEKOR DÜNYASI

    Zengin çeşit,

    uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile sektörde 25 yıldır öncü kuruluş.

    Tüm ürün çeşitlerinin fabrika garantisi, bol yedek parçası,

    kullanımdan kaynaklanan hatalara karşı uzman kadro ve tecrübeli servis ağı.

    Çağdaş Dekor prensip olarak, mevcut ürünlerinde dünya

    standartlarını yakalayıp teknolojik ve yeni çıkan tüm ürünlerin fabrikadan ilk

    el garantisiyle, yenilikçi ilkesini katarak, kaliteyi ucuza sağlamayı prensip

    edinmiş olup, bu parolasından ve prensiplerinden asla taviz vermeyen tecrübeli

    yönetim ve kadroya sahiptir.

    Talep edilen ürünler hakkında müşterilerimizin, uzman

    kadromuz tarafından bilgilendirilip yerinde ölçü almak neticesiyle, en doğru

    kararı vermemizi sağlamakla birlikte, en kısa sürede üretim ve montaj aşamasına

    geçip, montaj imkanı sağlar.

    Kullanımdan sonraki zamanlarda ve yıllarda kendi

    ürünlerimizin veya bir başka firmanın yapmış olduğu ürünlerin teknik servis,

    temizlik, tamir ve bakım hizmetleri yapılarak müşterilerinin daha az masraf

    yaparak ekonomisine katkıda bulunmaktadır.   

    Hizmetler
    İÇ DEKORASYON
    Hizmet alanları
    TÜM TÜRKİYE, Bursa, ve Türkiye
    Adres
    Beşevler Mah. Yıldırım Cad.
    16110 Bursa, Türkiye
    Türkiye
    +90-2242733980 www.cagdasdekor.com
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