Çağdaş Dekor Dünyası

Zengin çeşit,
uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile sektörde 25 yıldır öncü kuruluş.
Tüm ürün çeşitlerinin fabrika garantisi, bol yedek parçası,
kullanımdan kaynaklanan hatalara karşı uzman kadro ve tecrübeli servis ağı.
Çağdaş Dekor prensip olarak, mevcut ürünlerinde dünya
standartlarını yakalayıp teknolojik ve yeni çıkan tüm ürünlerin fabrikadan ilk
el garantisiyle, yenilikçi ilkesini katarak, kaliteyi ucuza sağlamayı prensip
edinmiş olup, bu parolasından ve prensiplerinden asla taviz vermeyen tecrübeli
yönetim ve kadroya sahiptir.
Talep edilen ürünler hakkında müşterilerimizin, uzman
kadromuz tarafından bilgilendirilip yerinde ölçü almak neticesiyle, en doğru
kararı vermemizi sağlamakla birlikte, en kısa sürede üretim ve montaj aşamasına
geçip, montaj imkanı sağlar.
Kullanımdan sonraki zamanlarda ve yıllarda kendi
ürünlerimizin veya bir başka firmanın yapmış olduğu ürünlerin teknik servis,
temizlik, tamir ve bakım hizmetleri yapılarak müşterilerinin daha az masraf
yaparak ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
- Hizmetler
- İÇ DEKORASYON
- Hizmet alanları
- TÜM TÜRKİYE, Bursa, ve Türkiye
- Adres
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Beşevler Mah. Yıldırım Cad.
16110 Bursa, Türkiye
Türkiye
+90-2242733980 www.cagdasdekor.com