Erdoğan Ahşap Ürünler Ahşap kamelya, ahşap çardak, ahşap piknik masası,
oturma bankı, ahşap pergola ,dış mekan çöp kovaları 1990 yılında
kurulmuştur. 25 yıllık tecrübe ve birikimi ile müşterilerimize hizmet
sunmaktadır.
Bu amaçla ahşap park; birikimli uzmanlarıyla projelendirme, planlama ve
uygulama yapmaktadır. Ayrıca konusunda öncü firmaların Türkiye
distribütörlüğünü yapmaktadır. Erdoğan ahşap Ürünleri Sağlıklı nesiller
yetiştirmenin gereği olarak çocuklarımızın oyun oynarken aynı zamanda
fiziksel,zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın bilinci
içerisinde hareket etmektedir.
Erdoğan ahşap otel, motel, tatil siteleri, tatil köyleri, eğitim
kurumları ve belediyeler, kısaca her yerde Ahşap park, Ahşap kamelya,
ahşap çardak, ahşap piknik masası, oturma bankı, ahşap pergola ,dış
mekan çöp kovaları hazırlamaktadır.
- Hizmet alanları
- türkiyenin her yerine kamelya işi yapılır
- ankara
- Şirket ödülleri
- babadan ogula sürüp gellen bir sanat devamı dede ,baba,torun şeklinde devam ediyoruz
- Adres
-
Ankara /Gölbaşı
06 Ankara
Türkiye
+90-5353086137 erdogankamelya.com
Erdoğan Ahşap Ürünler Ahşap kamelya, ahşap çardak, ahşap piknik masası,
oturma bankı, ahşap pergola ,dış mekan çöp kovaları 1990 yılında
kurulmuştur. 25 yıllık tecrübe ve birikimi ile müşterilerimize hizmet
sunmaktadır.