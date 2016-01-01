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Td Architects
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Crazy Flakes Kadıköy Moda Tasarım ve Uygulama Projesi, Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Crazy Flakes Kadıköy Moda Tasarım ve Uygulama Projesi, Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Crazy Flakes Kadıköy Moda Tasarım ve Uygulama Projesi, Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Crazy Flakes Kadıköy Moda Tasarım ve Uygulama Projesi
    Chinese & Sushi Express Kurtköy Mimari Uygulama Projesi , Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Chinese & Sushi Express Kurtköy Mimari Uygulama Projesi , Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Chinese & Sushi Express Kurtköy Mimari Uygulama Projesi , Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    +1
    Chinese & Sushi Express Kurtköy Mimari Uygulama Projesi
    Sushico Zekeriyaköy Projesi , Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Sushico Zekeriyaköy Projesi , Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Sushico Zekeriyaköy Projesi , Td Architects Td Architects Ticari alanlar
    Sushico Zekeriyaköy Projesi

    Misyon Ve Vizyon

    Td Architects 2011 temmuz ayında Td Yapı Tasarım’ın devamı niteliğinde, İçmimar Tuğrul DURSUNKAYA tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne , müşteri memnuniyetini ön planda tutarak;

    mimarlık, içmimarlık, cephe aydınlatma, çevre düzenleme, tasarım ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir. Td Architects günümüzün tasarım ilkeleriyle bütünleşen yenilikçi mimari malzemeleri takip eder ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima çalışan ve genç kalan, çevreye ve doğaya saygılı tasarımlar üretir. Türkiye’nin birçok yerinde restaurant, cafe, mağaza, süpermarket, konut, ofis, cephe aydınlatma ,tasarım ve uygulama projeleri yapmıştır.

    Müşterilerine yenilikçi, işlevsel, çevreye saygılı ve ekonomik tasarım çözümleri sunmayı amaç edinmiştir.

    Td Architects; daima kaliteli servis, yaratıcı tasarımlar ve fonksiyonel çözümler ile müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak tatmini sağlamak ve beklentilerin ötesine geçmeyi

    ilkesi olarak benimsemiştir.


    - Mimari proje tasarım ve uygulamalar.

    - İç mimari proje tasarım ve uygulamalar.

    - Çevre düzenleme projelendirme ve uygulamalar.

    - Dış cephe aydınlatma tasarım ve uygulamalar.

    - Cephe tasarımı ve uygulamalar.

    - Mobilya tasarım ve uygulamalar.

    - Mimari ve İç Mimari projelerde danışmanlık ve kontrolörlük.




    Mission and Vision

    Td Architects was established in

    July 2011 by interior architect Tuğrul DURSUNKAYA in Istanbul, as a

    continuation of Td Yapı Tasarım. Since the day it was established,

    it gave service in Architecture, interior design, facade lighting,

    environmental design, design and application areas with keeping the customer

    satisfaction forefront. Td Architects follows the innovative architectural

    materials that integrate with today's design principles, and by using all the

    details in their projects, they produce designs that are always working and

    forever young and respectful to the environment and nature. It conducted many

    design and application for restaurants, cafés, stores, supermarkets,

    residential, office, facade lighting. It aims to provide innovative,

    functional, environmentally friendly and economical design solutions to its

    customers.

    Td Architects; has adopted its main

    principle as ensure customer satisfaction and to exceed the expectations by

    using permanent quality service, creative designs and functional solutions to

    ensure customer satisfaction and to exceed the expectations.


    - Architectural project design and

    applications.

    - Interior architectural project design and applications.

    - Environmental arrangement project and applications.

    - Exterior facade lighting design and applications.

    - Furniture design and applications.

    - Consultancy and auditor service in architectural and interior design

    projects.


    Hizmetler
    • Mimari proje tasarım ve uygulamalar
    • İç mimari proje tasarım ve uygulamalar
    • Çevre düzenleme projelendirme ve uygulamalar
    • Dış cephe aydınlatma tasarım ve uygulamalar
    • Cephe tasarımı ve uygulamalar
    • Mobilya tasarım ve uygulamalar
    • Mimari ve iç mimari projelerde danışmanlık ve kontrolörlük
    • Architectural project design and applications
    • Interior architectural project design and applications
    • Enviromental arrangment project and applications
    • Exterior facade lighting desing and applications
    • Furniture design and applications
    • Consultancy and auditor service in architectural and interior design projects
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye de ve yurt dışında tüm ülke ve şehirlerde mimarlık ve iç mimarlık alanında hizmet vermekteyiz .
    Adres
    MASLAK MAHALLESİ ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1. KISIM 40. SOKAK 284/1 SARIYER /ISTANBUL
    34485 Istanbul
    Türkiye
    +90-5324819495 www.instagram.com/td_architects/?hl=tr
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