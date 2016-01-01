Misyon Ve Vizyon
Td Architects 2011 temmuz ayında Td Yapı Tasarım’ın devamı niteliğinde, İçmimar Tuğrul DURSUNKAYA tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne , müşteri memnuniyetini ön planda tutarak;
mimarlık, içmimarlık, cephe aydınlatma, çevre düzenleme, tasarım ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir. Td Architects günümüzün tasarım ilkeleriyle bütünleşen yenilikçi mimari malzemeleri takip eder ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima çalışan ve genç kalan, çevreye ve doğaya saygılı tasarımlar üretir. Türkiye’nin birçok yerinde restaurant, cafe, mağaza, süpermarket, konut, ofis, cephe aydınlatma ,tasarım ve uygulama projeleri yapmıştır.
Müşterilerine yenilikçi, işlevsel, çevreye saygılı ve ekonomik tasarım çözümleri sunmayı amaç edinmiştir.
Td Architects; daima kaliteli servis, yaratıcı tasarımlar ve fonksiyonel çözümler ile müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak tatmini sağlamak ve beklentilerin ötesine geçmeyi
ilkesi olarak benimsemiştir.
- Mimari proje tasarım ve uygulamalar.
- İç mimari proje tasarım ve uygulamalar.
- Çevre düzenleme projelendirme ve uygulamalar.
- Dış cephe aydınlatma tasarım ve uygulamalar.
- Cephe tasarımı ve uygulamalar.
- Mobilya tasarım ve uygulamalar.
- Mimari ve İç Mimari projelerde danışmanlık ve kontrolörlük.
Mission and Vision
Td Architects was established in
July 2011 by interior architect Tuğrul DURSUNKAYA in Istanbul, as a
continuation of Td Yapı Tasarım. Since the day it was established,
it gave service in Architecture, interior design, facade lighting,
environmental design, design and application areas with keeping the customer
satisfaction forefront. Td Architects follows the innovative architectural
materials that integrate with today's design principles, and by using all the
details in their projects, they produce designs that are always working and
forever young and respectful to the environment and nature. It conducted many
design and application for restaurants, cafés, stores, supermarkets,
residential, office, facade lighting. It aims to provide innovative,
functional, environmentally friendly and economical design solutions to its
customers.
Td Architects; has adopted its main
principle as ensure customer satisfaction and to exceed the expectations by
using permanent quality service, creative designs and functional solutions to
ensure customer satisfaction and to exceed the expectations.
- Architectural project design and
applications.
- Interior architectural project design and applications.
- Environmental arrangement project and applications.
- Exterior facade lighting design and applications.
- Furniture design and applications.
- Consultancy and auditor service in architectural and interior design
projects.
- Hizmetler
- Mimari proje tasarım ve uygulamalar
- İç mimari proje tasarım ve uygulamalar
- Çevre düzenleme projelendirme ve uygulamalar
- Dış cephe aydınlatma tasarım ve uygulamalar
- Cephe tasarımı ve uygulamalar
- Mobilya tasarım ve uygulamalar
- Mimari ve iç mimari projelerde danışmanlık ve kontrolörlük
- Architectural project design and applications
- Interior architectural project design and applications
- Enviromental arrangment project and applications
- Exterior facade lighting desing and applications
- Furniture design and applications
- Consultancy and auditor service in architectural and interior design projects
- Hepsini göster: 13 hizme
- Hizmet alanları
- Türkiye de ve yurt dışında tüm ülke ve şehirlerde mimarlık ve iç mimarlık alanında hizmet vermekteyiz .
- Adres
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MASLAK MAHALLESİ ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1. KISIM 40. SOKAK 284/1 SARIYER /ISTANBUL
34485 Istanbul
Türkiye
+90-5324819495 www.instagram.com/td_architects/?hl=tr