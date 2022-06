Misyon Ve Vizyon

Td Architects 2011 temmuz ayında Td Yapı Tasarım’ın devamı niteliğinde, İçmimar Tuğrul DURSUNKAYA tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne , müşteri memnuniyetini ön planda tutarak;

mimarlık, içmimarlık, cephe aydınlatma, çevre düzenleme, tasarım ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir. Td Architects günümüzün tasarım ilkeleriyle bütünleşen yenilikçi mimari malzemeleri takip eder ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima çalışan ve genç kalan, çevreye ve doğaya saygılı tasarımlar üretir. Türkiye’nin birçok yerinde restaurant, cafe, mağaza, süpermarket, konut, ofis, cephe aydınlatma ,tasarım ve uygulama projeleri yapmıştır.

Müşterilerine yenilikçi, işlevsel, çevreye saygılı ve ekonomik tasarım çözümleri sunmayı amaç edinmiştir.

Td Architects; daima kaliteli servis, yaratıcı tasarımlar ve fonksiyonel çözümler ile müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak tatmini sağlamak ve beklentilerin ötesine geçmeyi

ilkesi olarak benimsemiştir.





- Mimari proje tasarım ve uygulamalar.

- İç mimari proje tasarım ve uygulamalar.

- Çevre düzenleme projelendirme ve uygulamalar.

- Dış cephe aydınlatma tasarım ve uygulamalar.

- Cephe tasarımı ve uygulamalar.

- Mobilya tasarım ve uygulamalar.

- Mimari ve İç Mimari projelerde danışmanlık ve kontrolörlük.













Mission and Vision

Td Architects was established in

July 2011 by interior architect Tuğrul DURSUNKAYA in Istanbul, as a

continuation of Td Yapı Tasarım. Since the day it was established,

it gave service in Architecture, interior design, facade lighting,

environmental design, design and application areas with keeping the customer

satisfaction forefront. Td Architects follows the innovative architectural

materials that integrate with today's design principles, and by using all the

details in their projects, they produce designs that are always working and

forever young and respectful to the environment and nature. It conducted many

design and application for restaurants, cafés, stores, supermarkets,

residential, office, facade lighting. It aims to provide innovative,

functional, environmentally friendly and economical design solutions to its

customers.

Td Architects; has adopted its main

principle as ensure customer satisfaction and to exceed the expectations by

using permanent quality service, creative designs and functional solutions to

ensure customer satisfaction and to exceed the expectations.





- Architectural project design and

applications.

- Interior architectural project design and applications.

- Environmental arrangement project and applications.

- Exterior facade lighting design and applications.

- Furniture design and applications.

- Consultancy and auditor service in architectural and interior design

projects.