Burcu İmamoğlu Mimarlık, kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teknik detayları göz önünde bulundurarak tasarımlarını yapmaktadır. Estetik ve ergonomiyi birleştirerek mimari ve iç mimari alanda hizmet vermektedir. Kaliteden ödün vermeden yaşam alanlarınızı sizler için keyifli hale getirmektedir.
Tasarım sürecinde en doğru mekan çözümleri kullanıcılara sunularak, ruhu ve stili olan alanlar yaratmak hedefimizdir.
Tasarım aşamasının bitiminde, uygulama sürecinde alanında uzman ekipler tarafından saha kontrolü yapılmaktadır.Bütün imalatlar eksiksiz ve kusursuz olarak kullanıma hazır halde teslim edilmektedir.
Kurulduğu günden itibaren çeşitli ölçeklerde yapı ve iç mekan projeleri üreterek, tasarım ve uygulamasını yapmaya devam etmektedir.
- Hizmetler
- mimari
- iç mimari
- dekorasyon
- yenileme
- Hizmet alanları
- Kayseri
- Adres
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Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi Kesmece Sokak 7/A
38050 Kayseri
Türkiye
+90-3525034545 instagram.com/burcuimamoglumimarlik