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Burcu İmamoğlu Mimarlık
Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Çocuk Odası Tasarımı, Burcu İmamoğlu Mimarlık Burcu İmamoğlu Mimarlık Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Çocuk Odası Tasarımı, Burcu İmamoğlu Mimarlık Burcu İmamoğlu Mimarlık Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Çocuk Odası Tasarımı
    Moon Donut , Burcu İmamoğlu Mimarlık Burcu İmamoğlu Mimarlık İç Dekorasyon
    Moon Donut , Burcu İmamoğlu Mimarlık Burcu İmamoğlu Mimarlık İç Dekorasyon
    Moon Donut , Burcu İmamoğlu Mimarlık Burcu İmamoğlu Mimarlık İç Dekorasyon
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    Moon Donut

    Burcu İmamoğlu Mimarlık, kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teknik detayları göz önünde bulundurarak tasarımlarını yapmaktadır. Estetik ve ergonomiyi birleştirerek mimari ve iç mimari alanda hizmet vermektedir. Kaliteden ödün vermeden yaşam alanlarınızı sizler için keyifli hale getirmektedir.

    Tasarım sürecinde en doğru mekan çözümleri kullanıcılara sunularak, ruhu ve stili olan alanlar yaratmak hedefimizdir.

    Tasarım aşamasının bitiminde, uygulama sürecinde alanında uzman ekipler tarafından saha kontrolü yapılmaktadır.Bütün imalatlar eksiksiz ve kusursuz olarak kullanıma hazır halde teslim edilmektedir.

    Kurulduğu günden itibaren çeşitli ölçeklerde yapı ve iç mekan projeleri üreterek, tasarım ve uygulamasını yapmaya devam etmektedir.

    Hizmetler
    • mimari
    • iç mimari
    • dekorasyon
    • yenileme
    Hizmet alanları
    Kayseri
    Adres
    Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi Kesmece Sokak 7/A
    38050 Kayseri
    Türkiye
    +90-3525034545 instagram.com/burcuimamoglumimarlik
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