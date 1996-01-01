Mobitool Modüler Mobilya

Merhabalar….

Firmamız, Promer Mühendislik Orman Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti, 1996 Yılında Ümraniye/İSTANBUL adresinde üretime başlamıştır. 2011 yılı şubat ayında, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesine taşınarak üretim alanını 7.500 m2 çıkarmıştır. 15 yılı aşkın süredir kaliteden ödün vermeden müşterilerine en iyiyi sunmaya çalışan, Promer Mühendislik; kendi üretim hatlarında modüler mobilya, yatak ve baza üretimlerini ve ayrıca bir çok ev mobilyası alanında faaliyet gösteren üreticilerle koltuk ve oturma grupları üretimlerini de fason olarak gerçekleştirmektedir.. önümüzdeki yıllara da aynı hizmet anlayışı ile yürümektedir. Promer Mühendislik 2003 yılında rahatlık, konfor ve kullanım kolaylığı ile üstün kalite dörtlüsünün bir araya getirilmesi neticesinde Mobitool© markasını yaratarak müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Birçok kuruluşta referansları bulunan Mobitool©; ISO 9001 Kalite Yönetim ve TSE Belgesi ( Garanti belgesi, Satış Sonrası Hizmet Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi….v.s) sahip ve bu normlara uygun, çevreye ve insan sağlığına zarar veremeyecek materyaller kullanarak üretim yapmaktadır.Mobitool©; Yemek Odası, Yatak Odası, Duvar Ünitesi, Genç Odası, Raylı Gardırop, Portmanto, Koltuk, Oturma Grupları, Yatak ve Baza gibi birçok çeşit bulunan ev ürünleri ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Mobitool©; her türlü özel ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla kişiye ve alana özel değişik renk ve modelde mobilyalar geliştirmektedir. Mobitool© ürünleri genel olarak detaylarındaki mükemmel uyumla dikkat çekerken, bireylere özgü kullanım kolaylığı sunmaktadır. Mobitool© sunduğu mal ve hizmetlerin tamamını kendisi imal eder, teknik kadrosuyla montajını yapar ve satış sonrası verdiği teknik destek ile de müşteri ilişkilerini daima sıcak tutmayı hedefler. İlgilendiğiniz herhangi bir konuyla küçük de olsa bilgi almak için aradığınız takdirde, Mobitool© ailesinden tüm sorunlarınızla ilgilenecek ve sizi yönlendirebilecek bir uzmanla görüşebilirsiniz. Dalında uzman personeli ile öncelikte müşteri memnuniyeti olup; müşterilerimizin Ev Mobilya’ sı konusunda gelebilecek her türlü taleplerine cevap vermek en önemlisi hızlı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir. Mobitool© hayalinizdeki ev ortamını yaratmak için mucizelere ihtiyacınız olmadığını düşünüyor. Mobitool’e kimliğini kazandıran etkili ve etkin hizmet anlayışıdır. Sektördeki deneyimi, en etkili çözümü en etkin yolla müşterilerine sunma kabiliyeti Mobitool'e, benzersiz ve rakiplerinden bir adım önde bir kimlik kazandırmıştır. Bu yüzden, Hesabını bilenlerin tercihi....