Genç Mobilyası üreticisi Alvera, deneyimli ve uzman kadrosu, modern hizmet anlayışı ve uluslararası vizyonuyla Türkiye’nin lider Genç Mobilyası üreticisi kuruluşlarındandır.

Alım Mobilya’nın 1999 yılından bugüne uzanan deneyimiyle, 2009 yılında Kurumsallaşmak adına önemli bir adım atılmış, Alım Mobilya isminden Alvera markası doğmuş ve Alvera markasını dünya çapında tanınan uluslararası bir marka haline getirmek hedeflenmiştir.

Alvera,2009 yılından itibaren sektöründen gelen taleplerin artması ile genç/çocuk mobilyaları üretiminde uzmanlaşma kararı almıştır. Genç mobilyası üretiminin gelişerek devam etmesi sonucunda 2013 yılında lojistik avantajları nedeni ile İnegöl Bölge Müdürlüğü ve Dağıtım Deposu faaliyete geçirilmiştir.

Genç Mobilyası üreticisi Alvera, dinmek bilmeyen bir enerji, doğru stratejileri uygulamadaki kararlılık, tasarım aşamasından, ürünün oluşumuna dek geçen sürede, kaliteye yapılan yatırımın bir ürünüdür.

Çocuklarımızın çalışma ve yaşam alanlarına en yaratıcı ve en yenilikçi çözümleri sunan Alvera, sahip olduğu global vizyon, girişimci ruh ve dinamizm ile geleceğin büyüklerinin yuva anlayışını bugünden tasarlamayı amaçlamaktadır.

Gençlerin değişen gereksinimlerini anlayarak zamanın ötesinde çözümler üreten Alvera, araştırma-geliştirmeye dayanan yenilikçi yaklaşımı ile geleceği şekillendiren ürünler tasarlamaktadır. Uzman kadrosu, etkin insan kaynakları yönetimi ve geliştirdiği sistemlerle tasarımdan nihai ürün teslimatına kadar tüm süreci dijital platformda yönetebilen bir altyapıya sahiptir.

Makina parkı Türkiye’ deki en modern ve teknolojik tesisler arasında yer alan Alvera Mobilya üretimden sevkiyata ortaya koyduğu tüm iş süreçlerinde toplam kalite anlayışını kendisine ilke edinmiştir. Koşulsuz müşteri memnuniyetini bir işletme felsefesi olarak en başa koyan firmamız; “kaliteyi üretimin bir sonucu değil bir başlangıcı olarak görmektedir.”

Kalite ve sürekliliğin gereği olarak Alvera, iyileştirme, araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Daima en yeni teknolojiyi kullanarak ürünlerinde mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemektedir.

Alvera, çalışanlarına ve topluma sunduğu hizmet, doğal kaynakların kullanımı ve insan yaşamında yarattığı fark ile kurumsal vatandaşlık prensibine bağlıdır. Köklü kurumsal değerlere sahip olan Alvera, topluma karşı olan sorumluluklarını ciddiye almaktadır.

Alvera, çocuklarımızın hayatına katkıda bulunmayı, yaşam kalitesini artırmayı ve geliştirmeyi hedeflemekte ve sosyal sorumluluk etkinliklerine destek vermektedir.

Çalışan kalitesini de üretimin bir aşaması olarak gören ve bu anlayışla faaliyetlerini yürüten Alvera Mobilya, hammadde girişinden ürünün sevk ve montajına kadar geçen tüm süreçlerde teknolojik yatırım gerekliliğini ve insan kalitesini en başa koymaktadır.

Alvera ekibi olarak, uzun dönemli hedefleri, kısa bir sürede gerçekleştirdik. Bugün, Türkiye’nin lider Genç Odası Mobilyası üreticilerinden biri olarak, global vizyona sahip, iyi eğitimli, profesyonel ekibimiz ve modern hizmet anlayışımızla, dünya çapında milyonlarca çocuğa evlerini sevdiren ürünler sunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Şimdi, eriştiğimiz noktadan geriye baktığımızda, tasarım ve üretim anlayışımız tüm dünya ile aynı anda gelişirken, şirketimizde değişmeyen tek bir şey görüyoruz; kararlılığımız.

Kalitemizin sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak yolunda gerekli çalışmaları yapmaya inanç ve kararlılıkla bugün ve yarın devam edeceğiz…