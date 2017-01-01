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do-C architects
İç Mimarlar Edirne
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Schattdecor Showroom, do-C architects do-C architects Endüstriyel Sergi Alanları
    Schattdecor Showroom, do-C architects do-C architects Endüstriyel Sergi Alanları
    Schattdecor Showroom, do-C architects do-C architects Endüstriyel Sergi Alanları
    +7
    Schattdecor Showroom

    Barış Dönmez ve Çağla Dönmez tarafından Edirne'de 2017 yılında kurulan mimarlık ofisidir.

    Hizmetler
    • Mimari tasarım ve projelendirme
    • İç mimari tasarım
    • projelendirme
    • Uygulama
    • şantiye takibi
    • Anahtar teslim tadilat ve tasarım projeleri
    • Mekanınıza özel ölçü ve malzemeler ile mobilya tasarım ve satış hizmeti
    • Projelerinize özel 3 boyutlu modelleme ve gerçekçi iç mekan-dış mekan görsel sunum hizmetleri
    • Mimari-iç mimari danışmanlık
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İç mimarlık, ve Edirne
    Şirket ödülleri
    do-C architects “Schattdecor Showroom” projesi – ArchIST Awards For Interior Design 2019 çalışma alanı kategorisi(FİNALİST)
    Adres
    Barbaros Sk. Binevler A-3 Blok
    22100 Edirne
    Türkiye
    +90-5064630628 www.do-c.net
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