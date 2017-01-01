Barış Dönmez ve Çağla Dönmez tarafından Edirne'de 2017 yılında kurulan mimarlık ofisidir.
- Hizmetler
- Mimari tasarım ve projelendirme
- İç mimari tasarım
- projelendirme
- Uygulama
- şantiye takibi
- Anahtar teslim tadilat ve tasarım projeleri
- Mekanınıza özel ölçü ve malzemeler ile mobilya tasarım ve satış hizmeti
- Projelerinize özel 3 boyutlu modelleme ve gerçekçi iç mekan-dış mekan görsel sunum hizmetleri
- Mimari-iç mimari danışmanlık
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Mimarlık, İç mimarlık, ve Edirne
- Şirket ödülleri
- do-C architects “Schattdecor Showroom” projesi – ArchIST Awards For Interior Design 2019 çalışma alanı kategorisi(FİNALİST)
- Adres
-
Barbaros Sk. Binevler A-3 Blok
22100 Edirne
Türkiye
+90-5064630628 www.do-c.net