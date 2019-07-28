Floorget firması; Dekoratif 3D Zemin, Taş Zemin, Endüstriyel Epoksi Zemin konularında proje ve uygulama yapan mimarlık merkezidir. Merkezimiz bünyesinde bulunan profesyonel ekibimiz ile müşterilerilerimize etkin ve kaliteli çözümler üreterek, tasarlanan projeye uygun olarak uygulamalar yapmaktadır. Görev ve sorumluluk bilinci içerisinde tüm işlerini doğru ve zamanında yerine getirmiş ve müşteri memnuniyetini kendisine ana hedef edinmiştir.Çok hızlı gelişen teknoloji ve değişen kullanıcı ihtiyaçlar doğrultusunda FLOORGET iç mekanlarda verdiği hizmetler ile farklılıklar oluşturmaktadır. FLOORGET’in temel hedefi müşterilerine iç ve dış mekanlarda yenilikçi çözümler üreterek, ihtiyaçlarını kaliteli ve zamanında sağlamaktır. Bünyesinde verdiği temel hizmetler;Dekoratif 3D ZeminTaş ZeminEndüstriyel Epoksi ZeminMimari Tasarım ve Danışmanlık