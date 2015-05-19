şirin home ahşap ev

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log house company
ahşap ev fabrikası
Ev sahibi olmak ve hayal ettiğiniz bir evde yaşamınızı devam ettirmek herkesin hayalidir. Günümüz şartlarında istediğiniz bir eve sahip olmak için en ideal yöntem evi inşa ettirmek ve maliyet avantajı sağlamaktır.
İnşaat sektörü söz konusu olduğunda hem mimari ve tasarım hem de yapı malzemeleri, form ve inşa tekniği açısından seçenek bir hayli fazla. Modern mimariden geleneksel stilli klasik yapılara uzanan geniş bir yelpazedeki farklı müst…
Doğal malzemelerin her türlü yapay üründen daha üstün olduğu son yıllarda artık herkesçe kabul görmeye başladı. Gerek mobilya ve aksesuarlarda, gerekse yapı malzemelerinde mümkün olduğunca doğal malzemeler tercih ediliyor.