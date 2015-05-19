şirin home ahşap ev

Bir ev inşa etmenin en ucuz 13 yolu

Ev sahibi olmak ve hayal ettiğiniz bir evde yaşamınızı devam ettirmek herkesin hayalidir. Günümüz şartlarında istediğiniz bir eve sahip olmak için en ideal yöntem evi inşa ettirmek ve maliyet avantajı sağlamaktır.

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