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MEF MİMARLIK-DEKOR
İç Mimarlar İstanbul
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    Alanında uzmanlaşmış uzman kadrosuyla, yeni bir kuruluş olan MEF GRUP, uygun fiyata, kaliteli işçiliği ile hayallerinizi gerçeğe kavuşturmayı vizyon, bunu müşteri memnuniyetini esas alarak yapmayı ise misyon belirlemiştir.Genç ve dinamik yönetim kurulu ekibi ve alanında uzman ustaları ile birleşen; bulunduğu lokasyon ve çevresin de isim yapmayı hedefleyen firmamız, felsefesi maddiyattan uzak, tamamen prestij ve bize güvenen her bireyin yüzünü güldürmektir.Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz..

    Hizmetler
    • Mutfak tadilat
    • Banyo tadilat
    • Ofis tadilat
    • İç tasarım
    • 3D görselleştirme
    • 3D teknik çizim
    • Boya badana
    • Anahtar teslim tadilat
    • Marangoz
    • Sıva
    • Boya
    • Alçı
    • Asma tavan
    • Kartonpiyer
    • Parke
    • mantolama
    • Fayans
    • seramik
    • Hepsini göster: 18 hizme
    Hizmet alanları
    • Ev tadilat
    • iş yeri tadilat
    • mağaza tadilat
    • İstanbul
    Adres
    Saltuk sokak No:15A
    34944 İstanbul
    Türkiye
    +90-5071658206 www.mefgrup.com
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