MEF MİMARLIK-DEKOR

Alanında uzmanlaşmış uzman kadrosuyla, yeni bir kuruluş olan MEF GRUP, uygun fiyata, kaliteli işçiliği ile hayallerinizi gerçeğe kavuşturmayı vizyon, bunu müşteri memnuniyetini esas alarak yapmayı ise misyon belirlemiştir.Genç ve dinamik yönetim kurulu ekibi ve alanında uzman ustaları ile birleşen; bulunduğu lokasyon ve çevresin de isim yapmayı hedefleyen firmamız, felsefesi maddiyattan uzak, tamamen prestij ve bize güvenen her bireyin yüzünü güldürmektir.Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz..