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Balçık Mühendislik Dekorasyon
Dekoratörler Eskişehir
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    • Balçık Mühendislik olarak ana stratejimiz; Temel faaliyet alanı olan inşaat ve taahhüt sektöründeki müşteri ve sektör memnuniyetini hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda “geçmişten günümüze” ilkeli, prensipli, dürüst, doğru ve çevreye duyarlılığı ile insana ve insan hayatına yakışır kalitede hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • dekorasyon
    • taahhüt
    • inşaat
    • elektrik
    • iç mimari
    Hizmet alanları
    Eskişehir
    Adres
    İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokak 2/b
    26000 Eskişehir
    Türkiye
    +90-5078392099 www.balcikmuhendislik.com
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