Balçık Mühendislik Dekorasyon

Balçık Mühendislik olarak ana stratejimiz; Temel faaliyet alanı olan inşaat ve taahhüt sektöründeki müşteri ve sektör memnuniyetini hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda “geçmişten günümüze” ilkeli, prensipli, dürüst, doğru ve çevreye duyarlılığı ile insana ve insan hayatına yakışır kalitede hizmet vermekteyiz.