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KRY Design
İç Mimarlar Gaziantep
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Akıllı Otobüs Durağı, KRY Design KRY Design Zeminler
    Akıllı Otobüs Durağı
    Salon Tasarımları, KRY Design KRY Design Klasik Oturma Odası
    Salon Tasarımları, KRY Design KRY Design Klasik Oturma Odası
    Salon Tasarımları, KRY Design KRY Design Klasik Oturma Odası
    +3
    Salon Tasarımları
    Konut Projeleri, KRY Design KRY Design Minimalist Yatak Odası
    Konut Projeleri, KRY Design KRY Design Minimalist Yatak Odası
    Konut Projeleri

    Kry Design İç Mimarlık müşterilerin talepleri doğrultusunda , uygun , güncel ve estetik detaylara önem vererek , yaşanılabilir mekanları en üst seviyeye çekmektedir. Firmamız uygulama , danışmanlık ve online proje hizmeti vermektedir. Konut , Villa , Ofis , İdari Bina , Cafe ve Dış cephe tasarımlarında örnek projelerimize bakabilirsiniz

    Hizmetler
    İç Mimarlık ve 3D Görsel
    Hizmet alanları
    Gaziantep
    Adres
    incilipınar mahallesi Akınalan İş Merkezi Kat:1 No:9
    27090 Gaziantep
    Türkiye
    +90-5350544298 www.krydesign.com
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