Kry Design İç Mimarlık müşterilerin talepleri doğrultusunda , uygun , güncel ve estetik detaylara önem vererek , yaşanılabilir mekanları en üst seviyeye çekmektedir. Firmamız uygulama , danışmanlık ve online proje hizmeti vermektedir. Konut , Villa , Ofis , İdari Bina , Cafe ve Dış cephe tasarımlarında örnek projelerimize bakabilirsiniz