Kry Design İç Mimarlık müşterilerin talepleri doğrultusunda , uygun , güncel ve estetik detaylara önem vererek , yaşanılabilir mekanları en üst seviyeye çekmektedir. Firmamız uygulama , danışmanlık ve online proje hizmeti vermektedir. Konut , Villa , Ofis , İdari Bina , Cafe ve Dış cephe tasarımlarında örnek projelerimize bakabilirsiniz
- Hizmetler
- İç Mimarlık ve 3D Görsel
- Hizmet alanları
- Gaziantep
- Adres
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incilipınar mahallesi Akınalan İş Merkezi Kat:1 No:9
27090 Gaziantep
Türkiye
+90-5350544298 www.krydesign.com