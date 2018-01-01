Profesyonel Evden Eve Nakliyat Hizmetleri
Eşya Depolama
Eşya Paketleme ve Ambalajlama
Şehir İçi ve Şehirler Arası Nakliye Hizmetlerinde Bir Numara Kaliteli Firma Yörükoğlu Nakliyat
- Hizmetler
- Evden Eve Nakliyat
- Eşya Depolama
- Parça Eşya Taşıma
- Villa Taşıma
- Şehirler Arası Nakliyat
- Ücretsiz Ekspertiz
- Piyano Taşıma
- Fuar Taşıma
- Ofis Taşıma
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Nakliyat ve İstanbul
- Şirket ödülleri
- 2018 En İyi Nakliyat Firması
- Adres
-
Kayışdağı, Akyazı Cd No:27 D:No. 33, 34700 Ataşehir/İstanbul
34700 İstanbul
Türkiye
+90-5322859593 www.yorukoglunakliyat.com
Yasal mülkiyet
Profesyonel ve tecrübeli kadrosu ile İstanbul geneli hizmet veren firmamız sizlere en iyi koşullarda hizmet vermektedir. İstanbul Nakliyat