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MYB DECOR MOBİLYA VE İÇ MİMARLIK
Mutfak Planlayıcıları İstanbul
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    • MYB DECOR markası olarak,mutfak dolabı,iç oda kapıları,banyo dolapları,portmantolar,gardrop,giyinme dolapları,raydolap ve özel ölçü ve tasarımlı ürünlerin üretimini yapmaktayız.Üretiminde tamamıyla bilgisayar kontrollü endüstriyel uzaktan kontrollü otomatik makinalarla çalışılmaktadır.Konusundaki teknolojik gelişmeleri sürekli olarak güncelleştirerek bu gelişmeleri ürünlerine yansıtmaktadır.Üretimin devamlılığı sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çok güçlü bir tedarik zinciri oluşturanMYB DECOR,avrupa standartlarında üretim yapmayı hedef olarak belirlemiş bir markadır.Üretim aşamasında kullanılan hammadde ve aksesuar gibi ana ürünleri deposunda yüksek miktarlı stoklarda hazır bulunduranMYB DECOR,zamanı çok iyi değerlendirerek müşterilerine daha kısa sürede teslimat imkanı sağlar.MYB DECOR üretim gücünün yanısıra Satış Sonrası Müşteri Memnuniyetini en önemli başlık olarak tanıyan bir markadır.Satış sonrası servis hizmetleri konusunda müşterilerinden olumlu geri dönüşler alarak,kalitesinden taviz vermeden gururla yoluna devam etmektedir.


    Hizmetler
    • MUTFAK DOLABI
    • BANYO DOLABI
    • İÇ KAPI
    • PORTMANTO
    • RAYDOLAP
    • GARDROP
    • İÇ MİMARLIK
    • TADİLAT
    • DEKORASYON
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    sayayolu caddesi no:44/B
    34055 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126274016 www.mybdecor.com
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