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Akçay Teknik Mühendislik Mimarlık
Mühendislik Büroları Yalova
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Earthquake Isolation, Akçay Teknik Mühendislik Mimarlık Akçay Teknik Mühendislik Mimarlık Apartman Demir/Çelik Gri
    Earthquake Isolation, Akçay Teknik Mühendislik Mimarlık Akçay Teknik Mühendislik Mimarlık Apartman Kauçuk Gri
    Earthquake Isolation

    AKÇAY | TEKNİK,  "İnsan için Mühendislik" ilkesiyle kurulmuş, Yapıların, İnsanlara en kaliteli şekilde hizmet etmesi için gerek mühendislik açısından gerekse mimarlık açısından en ideal tasarıma ulaşmayı amaç edinmiştir.  Ulusal ve uluslararası ölçeklerde Konut, Ticari, Spor / Eğlence, Eğitim, Sağlık, Kamu, Endüstri, Ulaştırma yapıları faaliyet alanlarında; farklı disiplinlerde ve geniş bir yelpazede tasarım, mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri sunan ve yapıların güvenliği açısından Deprem Mühendisliği konusunda da araştırma faaliyetleri yürüten AKÇAY | TEKNİK, alanında uzman bir kadroya sahiptir. Sunduğumuz hizmetler, projelerin ilk ortaya çıkış fikrinden ve fizibilite etüdünden başlayarak işletmeye almaya kadar olan tüm proje döngüsü içinde ihtiyaç duyulan hizmetleri kapsamaktadır. Küresel ve çevresel ihtiyaçlar, teknolojideki gelişmeler, doğal kaynaklar ve mevcut değerlere bağlı olmak üzere yeni verimlilik arayışında olan şirketimiz, yenilikler çağımızın ve insanların ihtiyaçlarını ve hızlı değişimleri öngören yeni teknolojileri en ideal ölçüde uygulamayı prensip edinmiştir. Mimar ve mühendislerimiz, beton, betonarme, öngermeli beton, çelik ve kompozit gibi farklı malzemelerle tasarımda uzmanlık sahibidir. Uzmanlarımız, mimari, mühendislik ve deprem mühendisliği tasarım hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında en son teknoloji ürünü yazılımları kullanmaktadır.

    Hizmetler
    • İnşaat Mühendisliği
    • Deprem mühendisliği
    • Mimarlık
    • 3d Görselleştirme ve Animasyon
    Hizmet alanları
    Yalova
    Adres
    Konak Sk. 8/8
    77000 Yalova
    Türkiye
    +90-8502263461 www.akcayteknik.com
    Yasal mülkiyet

    © 2018 AKÇAY | TEKNİK Tüm Hakları Saklıdır.

    Değerlendirmeler

    Ali Akcay Ali Akcay
    İşinde uzman bir ekip. Teşekkürler Akçay Teknik.
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2019
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    sümeyye baltacı
    9 ay önce
    Ali Akcay
    9 ay önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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